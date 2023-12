La final del reality de innovadores “Posible” estuvo reñida y el proyecto que se llevó las palmas del jurado especializado fue el producto “Chocuy” presentado por Lizette Yllanes Nauca, que ofrece alternativas nutritivas y saludables a base de carne de cuy y hierro para combatir la anemia y desnutrición.

Yllanes Nauca que forma parte de la Asociación de Mujeres Investigadoras Inventoras e Innovadoras Peruanas (AMIIIP), se mostró feliz y emocionada de llevarse el premio de 25 mil soles de la final de temporada del reality que conducen Gian Piero Díaz, ‘Cholita Lu’ y el periodista Gino Tassara.

“Me he sentido emocionada y feliz porque siento que se está dando oportunidad a todos los peruanos, ya no solo se centraliza en Lima y gracias a Posible he comprobado que no necesitamos ser de la capital, yo vengo desde Huánuco con este proyecto y quiero destacar que desde provincia también se está haciendo patria, que el Perú es uno solo”, manifestó la innovadora que destacó que detrás de este producto está el proyecto de empoderar a las mujeres de provincia a quienes les compran la carne de cuy.

Gian Piero, Gino y la ‘Cholita’ se mostraron emocionados con la gran expectativa que se ha logrado con ”Posible” en Willax Televisión.

“En estos meses he visto muy buenos proyectos. Da gusto ver como peruanos piensan en otros peruanos, que son conscientes de las necesidades del país con sus ideas. Se ha formado un grupo muy bonito con Gino y la Cholita. Han sido unos meses de mucho aprendizaje”, apuntó.

Sobre la competencia que se les avecina para la temporada del 2024 y que dice serán el primer reality de innovadores, Gian Piero defendió ‘Posible’. “Ellos siempre dicen que son los primeros en todo, pero lo cierto es que nosotros somos el primer reality de innovadores. Pero, es bueno que saquen programas similares que incentiven”.

“Posible es el primer reality de innovadores de la televisión peruana, el resto es copia”, apuntó Gino Tassara.