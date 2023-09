¿Quién es quién es Tierra Brava de Canal 13 de Chile? Conoce a cada uno de los participantes del reality

A solo pocas horas para el esperado estreno de Tierra Brava, reality de Canal 13, se vienen sumando grandes novedades acerca de sus participantes. Por ello, la producción del programa reveló que recientemente ingresaron tres nuevos participantes a la competencia. Entérate en esta nota todos los participantes que convivirán y darán mucho que hablar.

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO DE TIERRA BRAVA?

El reality Tierra Brava empezará este domingo 1 de octubre a partir de las 10.10 p. m. (hora de Chile). En caso te encuentras en otro país, aquí te dejamos los siguientes horarios:

México: 7.10 p. m.

7.10 p. m. Perú: 8.10 p. m.

8.10 p. m. Colombia: 8.10 p.m.

8.10 p.m. Ecuador: 8.10 p. m.

8.10 p. m. Chile: 10.10 p. m.

10.10 p. m. Venezuela: 10.10 p. m.

10.10 p. m. Argentina: 11.10 p. m.

11.10 p. m. Uruguay: 11.10 p. m.

¿DÓNDE VER EN VIVO TIERRA BRAVA?

El reality de convivencia y desafío físico se transmitirá por las pantallas de Canal 13 de Chile. Asimismo, los seguidores también pueden disfrutar del programa ONLINE totalmente gratis a través de la web oficial de mencionado canal.

¿DE QUÉ TRATA TIERRA BRAVA?

El nuevo reality de Canal 13 de Chile, Tierra Brava está a poco de estrenarse. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias cada semana.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DE TIERRA BRAVA?

A continuación, conoce los 16 integrantes que forman parte de Tierra Brava:

Simón de la Costa

Fabio Agostini

Camila Arismendi

Shirley Arica

Miguelito, Hans Christian Esparza

Camila Campos, “Camilisima”

Uriel Romero, “El futuro fuera de órbita”

Azzartt Maveth

Valentina “La Guarén” Torres

Jhonatan Mujica

Pamela Díaz

Eva Gómez

Junior Playboy

Botota Fox

Nicolás Solabarrieta

Max Cabezón

¿QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA TRAS INGRESAR AL REALITY “TIERRA BRAVA”?

El reality “Tierra Brava” confirmó la participación de la modelo peruana, quien se presentó como una mujer dulce y directa. Además, prometió que dará mucho show para el público.

“Soy dulce, aunque no parezca, no me gusta que me vean desnuda, hago muchas cosas bien que no se pueden decir en cámaras. No sé cocinar ningún huevo, aparte que odio la cocina, soy de decir las cosas, pero de ahí a irme de manos o permitir que alguien me ponga la mano, eso no. Nunca he estado en una granja, así que mucha idea no tengo, pero sí soy un poco asquienta. ¿Qué puede esperar la gente? Show y yo soy el show”, señaló.

Como se sabe, Shirley Arica hace poco vivió un hecho polémico al ser expulsada del reality “Los 50″ de Telemundo. Según informó el medio, la peruana fue expulsada por presuntamente haber golpeado a una compañera.

“En realidad no fue como salió en los medios. Fue una discusión, yo obviamente le contesté, y dijeron por ahí que yo la había empujado, pero fue al contrario. Supuestamente nos iban a expulsar a las dos, pero solamente me expulsaron a mí”, aclaró Shirley Arica.