“Ella es la primera dama de la televisión peruana”, con ese título, Patricia Fernández (Lorna Paz) presentaba a Gisela Valcárcel con Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco) en el capítulo 185 de “Yo soy Betty la fea”, la exitosa telenovela colombiana de 1999.

Se trata de una participación especial que la conductora de América TV hizo en la recordada ficción y en la que hace de sí misma. Sobre este cameo, Gisela escribió en su cuenta de Instagram hace unos meses:

“La historia que cuento a Betty es totalmente cierta, se la conté a Fernando Gaytán quien escribió “Betty La Fea “ y aquí va para ustedes... Aún agradezco el vestido y los zapatos que usé en el cásting y que fueron prestados por *mi amiga Lourdes♥️*. Si amas algo, te dedicas, prácticas , te esfuerzas y continuas, todo lo bueno cae por añadidura”, escribió Gisela.

La historia a la que se refiere Gisela habla sobre los inicios de la conductora en la televisión peruana. “Te cuento que al primer cásting que yo fui fui disfrazada. Vestido rojo, zapatos rojos para que crean que soy más alta y bueno, al final me di cuenta que esa no era yo, que era otra persona. Me quite el zapato y le dije a los directivos: Ya sé que están mirando pero este zapato me duele y es mío. Y ellos dijeron que ese desparpajo mío les había gustado. Y que si yo era capaz de hacer eso frente a ellos iba a poder conducir bien un programa. Así que bueno, ahí empezó todo”. le aconseja Gisela a Betty en un momento en que la protagonista de la esta historia es humillada una vez más por su forma de ser y vestir.

En otro momento del mencionado capítulo, Gisela conoce también a Nicolás Mora, el “novio” de Betty. Este, sorprendido con su visita en Colombia, llama por teléfono a su madre y le dice que “no creerá a quien tiene en frente”.

Finalmente Gisela es presentada con Hugo Lombardi, el diseñador estrella de Ecomoda, el mismo que la califica como una “diosa inca”.

“Yo soy Betty la fea” se estrenó en Colombia el 25 de octubre de 1999 y finalizó el 8 de mayo de 2001. Está protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa y Julián Arango. Actualmente es transmitida en Netflix.

