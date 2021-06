Conforme a los criterios de Saber más

Talía Azcárate, presentadora de TV y comentarista ha logrado ganarse, a base de esfuerzo y dedicación, un nombre en el periodismo deportivo. Desde muy pequeña demostró su amor por el deporte e incluso formó parte de la selección peruana de fútbol femenino.

Tras vivir en carne propia las dificultades que afrontaban las mujeres para practicar el fútbol, Talía empezó a ejercer como periodista deportivo, ganándose la oportunidad de comentar un mundial de fútbol, Copa Sudamericana y 9la final entre Perú y Brasil en la Copa América 2019. Ahora, resalta el trabajo que se viene realizando en la Liga Femenina del Perú.

En conversación con El Comercio, la comentarista de Latina y del programa “De fútbol se habla así” de DirecTV, habló sobre su lucha contra los estereotipos y cómo ha vivido el cambio de ganar S/5 soles de viáticos en la selección a exponer su talento frente a la TV.

Primero cuéntame tus emociones tras jugarse las primeras fechas de la Liga Femenina de Fútbol en Perú, ¿Cómo te sientes ahora que los partidos son televisados?

Creo que es un punto de inflexión importantísimo para el objetivo de la profesionalización, que es lo que se pretende en el futbol femenino del país. Si retrocedo solo al 2019, las chicas hacían una campaña con el hashtag #QueremosSerVistas porque los clubes solo le permitían llevar a 3 invitados por persona, lo cual no tenía sentido con el objetivo. Tener un campeonato local femenino, que se pase en TV, contribuye mucho a que las niñas puedan tener referencias y figuras aspiracionales.

Has sido jugadora profesional de fútbol, ¿Cuál crees que ha sido la mayor diferencia entre la etapa actual y la que viviste en la selección?

He estado del otro lado, he jugado en la selección desde el 2004. Comencé a los 14 años y nos pagaban S/5 diarios por viáticos, la profesionalización estaba a kilómetros de ser realidad. Hoy ver a chicas con las que he jugado en la selección mantenerse vigentes a pesar de los obstáculos me llena de alegría. En el fútbol femenino debes tener amor por la camiseta porque no pasa por una retribución económica. El 5% intenta vivir del fútbol y el otro 95% debe hacer otras cosas.

Hace pocos años empezó a notarse que más mujeres incursionan en el mundo deportivo en la TV, ¿Qué opinas al respecto?

Creo que hemos ido sumando elementos de a pocos. Empecé en 2015 con el mundial femenino y en esa época casi ni había mujeres en el ámbito, ahora creo que hay más. Un detalle que me parece fundamental es que no hay mujeres para “cumplir una cuota”, sino porque están impulsadas por la preparación. Nadie te puede decir: “tú no puedes hacer eso por ser mujer”. Era atípico ver a una mujer desenvolverse en un ámbito casi netamente manejado por hombres. Hay medios que te dan la oportunidad y estoy agradecida con los que me la brindaron.

Has tenido la posibilidad de estar en el equipo que transmitió la final de la Copa América, comentaste un partido de Copa Sudamericana, estuviste en un clásico peruano, el mundial femenino de Canadá, ¿Cómo te sientes con esto?

¡Muy feliz! En 2019 fui la primera que comentó un torneo internacional. Durante la Copa América, de las transmisiones de todos los países de la región, yo era la única mujer. Es real, somos una minoría, pero estamos en camino a seguir creciendo.

¿Qué tan difícil ha sido ganarte un nombre como periodista deportivo?

El camino ha superado ampliamente mis expectativas. Si me preguntabas hace 5 años que pensaba lograr a corto plazo, mi realidad supera todo lo que soñé. He tenido muchas oportunidades y siempre me he preparado de la mejor manera para retribuir la confianza.

Como todo profesional, y en todo ámbito, uno se prepara para su trabajo, ¿Cómo es tu preparación antes de cada partido?

La verdad es que el fútbol está en mi vida desde que tengo uso de razón. A veces me pongo a pensar y digo: “No puedo creer que me paguen por ver partidos o comentarlos” (se ríe). Lo que hago siempre es revisar la información, estar al tanto de todo con datos que enriquezcan la transmisión.

¿Cómo has encontrado el balance entre tu carrera como periodista y tu rutina como madre?

Al final es cuestión de organizarte. Nosotros trabajamos siempre el fin de semana, domingo es el día más fuerte y trabajo por horas, eso nos permite hacer una logística. Pero cuando hay torneo no hay horarios, en Copa América normalmente tendríamos que estar viajando y eso estar fuera por casi 1 mes. Yo, de hecho, firmé con Latina con 8 meses de embarazo, me comprometí con ellos que al mes, sea lo que sea, pase lo que pase, estaba parada en el set y lo cumplí. Di a luz un 10 de enero, al mes estaba en tacos parada en el set (risas).

Perú marcha último en la tabla de las Clasificatorias, ¿Qué debe suceder para repetir la campaña que nos llevó a Rusia 2018? ¿Llegaremos a Qatar 2022?

El cambio de horarios de la Conmebol nos ha complicado un poco, pero creo que hay que ir fecha a fecha. El objetivo siempre debe ser el mismo, no tenemos que perder eso de vista. Después de Rusia 2018 te sacas una mochila de 36 años de sequía, el tema psicológico juega un rol fundamental en el deporte. Este grupo sabe que lo puede lograr, es la misma base, el mismo técnico y la cuestión pasa de sacar los puntos que corresponden.

