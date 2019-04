Semana Santa: lo que no puede faltar en tu viaje de aventura

Una casaca cortaviento, cuerdas, brújula, un mapa y un par de zapatillas especiales son parte del equipaje de todo aventurero. Si planeas un viaje lleno de adrenalina, conoce qué equipos no pueden faltar.

-Accesorios

Prepara una linterna frontal, una manta de supervivencia, cuchillo, fósforos o encendedores, silbato, mapa, una brújula, GPS y bastones de caminata. También equipo de aseo y un botiquín de primeros auxilios.

-Alimentos

Lleva la comida necesaria para los días de actividad y que sean de fácil digestión, agua y rehidratantes, frutos secos como maní, barras energéticas y frutas. También considera llevar una cocina de montaña con ollas pequeñas.

-Seguridad

No olvides el celular y los teléfonos de emergencia. No transites por zonas en donde se hayan registrado deslizamientos o huaicos. Si no conoces la ruta contrata un guía especializado. Si realizarás caminatas de más de 12 horas lleva sleeping básico, además de una carpa.

-Vestimenta

Zapatillas de caña alta si vas por senderos accidentados e impermeables y de suela antiadherente si se trata de una zona lluviosa. Polo transpirable, pantalón de secado rápido, gorra y guantes con forro de polar, lentes de sol y bloqueador deben integrar tu equipaje.

-Al momento de hacer deportes:



Puenting. Lleva cuerdas, arnés y mosquetones como materiales de seguridad, guantes y casco.



Ciclismo. Cuenta con la bicicleta adecuada, un casco, guantes, gafas, ropa alicrada e inflador.

Trekking. Lleva botas de caminata o zapatillas de caña alta, bastón de caminata y la ropa adecuada.

Canotaje. Alista una navaja de río, un silbato, casco protector y cuerdas. Además, exige un chaleco salvavidas especial.