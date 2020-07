Fátima Sotomayor (27) y Daniela Cabrera (27), más conocidas como ‘Misias pero Viajeras', volvieron a subirse a un avión después de más de cuatro meses. En el primer día del reinicio de vuelos nacionales, las aventureras peruanas no viajaban por turismo, tenían una mayor motivación, por lo que no fue necesario que carguen pesadas maletas o lleven impreso un itinerario de actividades.

Las amigas que tienen más de medio millón de suscriptores en YouTube, llegaron al Aeropuerto Jorge Chávez en la madrugada del último 15 de julio con un solo objetivo: grabar todos los detalles de los protocolos de seguridad que se han implementado para los vuelos en el país. Cuentan que no recibieron canje con alguna aerolínea ni algún pago por publicidad, así que iban a mostrar el proceso como cualquier usuario.

En esta entrevista, Fátima y Daniela nos cuentan más sobre este video que se hizo viral en redes, sobre cómo se han reinventado y cómo han seguido generando ingresos durante el estado de emergencia, entre otros datos poco conocidos por sus seguidores.

-¿Por qué grabar un video el primer día que reiniciaron los vuelos en el país?

Daniela (D): De hecho, conversando con otros bloggers de viajes, fuimos las únicas que quisieron hacerlo. En un principio no sabíamos cuál era la decisión correcta. Mientras por un lado debemos dar el ejemplo con cuidarnos, también tenemos el compromiso de informar. Era, o nos quedamos de brazos cruzados sanas y salvas diciéndole a la gente que no lo hagan (tomar vuelos), sabiendo igual que nuestra comunidad lo va a hacer, o nos arriesgamos un poco y mejor les hacemos llegar la información para que se protejan a ellos y al resto, a pesar de que no estamos de acuerdo con que salgan de viaje.

-¿Cómo fueron esas horas en el aeropuerto?

Fátima (F): Decidimos registrar toda la experiencia como cualquier otro pasajero. Llegamos cuatro horas antes, hicimos nuestra cola peatonal y pasamos por todos los procesos del aeropuerto. No tuvimos algún trato especial.

-¿Recibieron una invitación del aeropuerto o de alguna aerolínea para grabar el video?

D: La iniciativa del video fue nuestra. Nos contactamos con el mismo Aeropuerto Jorge Chávez para saber cómo eran los procesos y comentarles que estaríamos haciendo esa grabación. Ellos gestionaron los pasajes ida y vuelta a Cusco.

-Lo bueno y malo de los protocolos de seguridad

D: A excepción del ingreso -que fue un caos total- el primer día (15 de julio), ya dentro del aeropuerto los protocolos sí se cumplen. Pero si nos preguntas como peruanas en medio de la pandemia, a nosotras no nos parecen suficientes las medidas. Por ejemplo, la declaración jurada es algo que en otra realidad funcionaría, pero en un país donde hemos visto que hasta se falsifican pruebas de COVID-19 negativas es un poco ingenuo confiar. O el hecho de que los aviones vayan al 100% de su capacidad, son algunos temas como usuarias que no nos terminan de cuadrar bien.

-¿No hicieron turismo al llegar a Cusco?

D: Nunca dejamos el área del aeropuerto. Volvimos en el mismo avión en el que partimos de Lima. Nosotras nos hemos estado cuidando súper bien, así que dijimos hagamos este traslado ida y vuelta para registrar el protocolo y nada más. Nuestra idea era no salir de esa área y luego volver a seguir con nuestra cuarentena en casa.

-¿Qué opinan de los comentarios que ha generado este video en redes sociales?

D: Ya teníamos previsto cual podía ser la reacción de nuestra audiencia. Fue una decisión que nos costó tomar varios días. Y si bien hay personas que no han estado de acuerdo, a veces la gente se queda solo con la imagen y no ven el video. Muchos usuarios han visto la foto y piensan que estamos alentando a viajar, cuando nuestro mensaje es todo lo contrario. Nosotras aconsejamos estrictamente a no viajar por turismo, que tengan paciencia. Pero por otro lado, nos han llegado más de mil mensajes de personas que viajan en los siguientes días y que no tenían idea de cómo van a ser los procesos. Y la falta de información del viajero no solo pone en riesgo su salud, sino también la del resto. Esa fue nuestra urgencia para hacer el video.

-¿Qué les aconsejan a las personas que igual quieren viajar a pesar de la pandemia?

F: En estos momentos no es necesario viajar, lo más importante es cuidarse y cuidar a las personas que los van a rodear en caso salgan de su casa. Si es que conocen de alguna persona que necesita trasladarse para regresar a casa o por cuestiones de trabajo, pedirles que se informen mucho y que vayan muy preparados.

D: Las personas que no tienen ninguna necesidad de viajar, paciencia, esperemos que las autoridades nos digan que ya es seguro hacer turismo. Cuando se vea reflejado en los casos, nosotras vamos a ser las primeras en comentarlo cuando sea seguro.

-¿Cómo creen que se llevará a cabo la reactivación del turismo en el país?

F: Hasta ahora no conocemos de una fecha exacta de reactivación de turismo en el país. Igual, siempre nos informamos todos los días de este tema a través de iPerú, PromPerú y Mincetur. Todo va a depender de la curva de contagios, es un termómetro que va a ponerle la regla a todo. Hay lugares que ya tienen sus protocolos, como museos, Caral o Machu Picchu, pero igual no abren porque aún es inseguro.

-Pasaron de viajar por el Perú y el mundo a tener que quedarse en casa por el coronavirus. ¿Qué lecciones les dejó esto?

D: Lo primero siempre tiene que ser la salud. Fue un baldazo de agua fría que por todo el tiempo que estamos de viaje nunca habíamos cuidado nuestra alimentación ni estado físico. Ese ha sido el aprendizaje más duro que hemos tenido, ya que cambió nuestro estilo de vida por completo. Una forma de protegerte y ahorrar dinero es intentar estar lo más fuerte y sano posible. Si no fuera por la pandemia nos hubiera tomado bastante tiempo entender la importancia de la salud.

-¿Durante la cuarentena pensaron en hacer un contenido diferente al que hacen sobre viajes?

F: No, porque tenemos un buen colchón de material de viajes, hasta octubre aproximadamente. Pero si nuestros videos han tenido cambios y mejoras, ya que ahora invertimos más horas en la edición. Durante la cuarentena pasamos de mostrar nuestras historias de viajes a contarle a la gente que hemos estado haciendo en casa, por ejemplo nuestros entrenamientos o qué cocinamos.

-¿Han perdido auspicios al no viajar?

D: Más que con marcas con las que trabajamos, nos hemos visto afectadas con el retiro de los anunciantes de YouTube. La mayoría de los que aparecían en nuestros videos eran de viajes, y una vez que inició la pandemia, el primer presupuesto que recortaron los negocios de viajes fue la publicidad. Pero no es algo sobre los que nos quejemos.

-¿Cómo han seguido generando ingresos durante la pandemia?

D: El canal de YouTube nos está parando la olla estos meses y nuestro emprendimiento ‘La Tiendita Misia', con esas dos cosas no está yendo bastante bien. La catástrofe hubiera sido si la cuarentena nos agarraba fuera del país, ahí si en quiebra para siempre.

F: Teníamos algunos ahorros del año pasado, eso nos ha ayudado a continuar estos meses.

-¿Si les ofrecen en este momento hacer teletrabajo relacionado a sus carreras lo aceptarían?

D: No. Aunque no viajemos, seguimos 24/7 como ‘Misias pero Viajeras'. El canal necesitaba este tiempo para ordenar nuestros procesos, creando mejores flujos de trabajo en preproducción, rodaje y postproducción, algo que nunca habíamos tenido tiempo para hacer ya que siempre estábamos grabando.

-¿Cuándo tienen pensado volver a hacer turismo?

F: A penas nos enteramos que el coronavirus era una pandemia cancelamos un viaje de un mes a Japón y todos los que teníamos planeados para este año. No tenemos una fecha exacta de cuándo vamos a reiniciar los viajes. Lo haremos cuando sea seguro.

D: No creo que sea pronto, todo va de la mano al revisar la curva de contagios. Definitivamente el turismo se va a reactivar antes de que llegue la vacuna, pero se tiene que hacer cuando se vea que no es peligroso viajar. Cómo van los números, yo recomiendo, que no lo hagan aún, si es por placer, no es el momento todavía.

-En algún momento han tenido dificultades para presentar un destino como económico.

D: De hecho hay algunos destinos que nos han costado más investigación que otros. El año pasado, hicimos una serie de videos en Dubái, un destino que busca capturar turismo de lujo, pero eso no significa que no exista turismo económico. Fue un gran reto que lo logramos bastante bien.

-Hay muchos comentarios en redes que dicen que las ‘Misias pero Viajeras’ ya no son tan misias. Han llegado a Cancún, Dubái, Ámsterdam, entre otros destinos.

F: Todavía no lo podemos creer. Pero nuestra comunidad ha entendido que este es nuestro trabajo, y no solo es estar de vacaciones. De hecho, dejamos claro que siempre intentamos la forma más económica de hacer turismo en donde estemos. Fuimos a una isla carísima en Italia en micro y comimos tallarines rojos con huevo duro frente a la playa. Nuestros viajes siguen siendo misios, pero ahora son en lugares que parecen ser más caros.

D: Si bien cada vez nos va mejor, hemos tomado la decisión de seguir ganando lo mismo desde hace cuatro años, pero las ganancias las reinvertimos en mejorar nuestros destinos y equipos de grabación.

-En un post de Instagram escribieron aunque parecemos “puro chongo, somos un medio de comunicación”.

D: Es una gran responsabilidad que a veces amerita tomar decisiones que parecen ser polémicas. Pero sabemos que como medio de comunicación de viajes hemos tomado la decisión correcta (por el video en el reinicio de vuelos), lamentablemente mucha de nuestra audiencia no ve medios masivos, por eso queríamos usar esta gran ventana y siento que l-o estamos haciendo para comunicar lo correcto.

¿Realmente son ahorradoras?

F: Siempre hemos sido bien tacañas, para todo: transporte, comida, ropa. Nos gusta mucho investigar cuál es el mejor precio, mejor calidad. Y lo reflejamos en nuestros videos porque nos gusta encontrar buenas ofertas.

D: No es ‘floro’, nos gusta mucho el ahorro. Pero nuestros amigos cercanos saben que somos así, nos han sufrido y por eso no quieren viajar con nosotras. Se sufre pero se viaja.

-¿Es verdad que una vez subieron a un camión de basura para salvar una memoria que tenía los videos de un viaje?

D: Suena a chongo, pero si es real. De causalidad, la mamá de Fátima botó una bolsa que pensó que no tenía nada y ahí estaba una memoria con todos los videos que hicimos en un viaje a Puno, y cuando nos dimos cuenta de que esa memoria fue a parar a la basura, justo el camión ya la había recogido del edificio.

F: Tuvimos que bajar corriendo y pedirle al camión de basura que se detenga y no quedó de otra de meternos. Encontramos la bolsa, y a pesar de que estaba abierta, pudimos recuperar la memoria. El destino quería que este video salga.

