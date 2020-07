La música ha acompañado a Diego desde pequeño. En el colegio, no se perdía concurso o actuación, y siempre se juntaba con sus amigos para tocar guitarra y cantar; sin embargo, como desafiando al destino, cuando acabó el colegio anunció a sus padres que estudiaría Ingeniería Industrial.

No se alejó de la música, eso está claro, pero entonces tampoco imaginaba que solo unos años después estaría subiendo a escenarios de todo el Perú y en el extranjero, grabando discos, recibiendo premios o musicalizando producciones de teatro. Tanto así que acabó la carrera de ingeniería y empezó a trabajar en su profesión, en una planta en el Callao. Tenía 23 años.

Un día, mientras trabajaba, recibió la llamada de un amigo de su primo, un tal Emilio al que solo había visto una vez en su vida. Le contó que quería armar una banda y que necesitaba a alguien que cante y toque guitarra. No fue difícil convencerlo, Diego lo fue a buscar tan pronto como pudo y así empezó su verdadera historia con la música.

“Yo le debo todo lo que tengo en la música especialmente a una persona, a Emilio Pérez, el guitarrista de TK, el “colorado”. Si no hubiera llegado su llamada, yo seguiría en el mundo corporativo hasta ahorita”, cuenta Diego.

Dos décadas después de su debut con TK en La Noche de Barranco, como teloneros de Dolores Delirio; dos premios MTV Latino (2003 y 2004), discos de oro y de platino, y miles de conciertos; Diego continúa su camino en la música ahora en solitario, pero rodeado de su equipo, amigos, colegas y seguidores, que este año lo acompañan para celebrar sus 20 aniversarios.

- Ahora que los espectáculos se han detenido, ¿cómo te has sentido lejos del público? ¿Cómo has mantenido la conexión con tus seguidores?

- Por las benditas redes sociales. Todo se acomoda, todo se transforma como dice Jorge Drexler. Y se transforma para bien, porque gozamos de esta maravilla que son las redes sociales. Eso es lo que hoy día yo utilizo para mantener el contacto con mi gente. Hacemos vivos, hemos activado los conciertos online pagados. Si mañana es tu santo y te gusta mi música y quieres celebrarlo conmigo desde tu ‘jato’, conectas tu computadora, la amarras al televisor y una hora canto canciones para ti y para la gente que tengas en el Zoom en ese momento. Pero también tengo los live que abro para conversar con la gente o para tocar extractos de canciones. Todas esas cosas que se pueden hacer hoy día con las redes sociales y que te permiten estar aún más cerca de tu gente. Las redes sociales son nuestros salvavidas para mantener el contacto con la gente. Y a la vez son una herramienta más para hacernos crecer y para no depender de otros.

- De las radios, por ejemplo…

- Ahora solo depende de ti para que te escuchen, de tu creatividad. Ahora depende de ti saber qué hacer para atraerlos, conservando tu sinceridad obviamente. Diferenciarte del resto está cien por ciento en tus manos. Puedes tener un producto mostro y atraer a la gente a través de tus redes sociales y no necesitar a las radios. Ahora, las radios y los medios tradicionales son necesarios aún, son el complemento perfecto de una buena estrategia online, pero si eso no sucede, yo no culpo a las radios, no culpo a la tele, no culpo a nadie. Ese es su negocio y no estoy para juzgarlos.

Diego Dibós. (Foto: Difusión)

- Justo encontré una tesis del 2013 de la Universidad Católica en la que te entrevistan y tú dices ahí que uno de los problemas de la industria musical peruana es la falta de casas discográficas nacionales. ¿Eso también se revierte ahora con las nuevas tecnologías?

- En serio, creo que lo último que buscaría hoy día es una discográfica grande. Lo que siempre trato de tener armado es un equipo de trabajo. Si tienes un tigre buscando conciertos, un tigre en las redes sociales, un tigre en el lado comercial, un buen productor musical, y una buena plataforma; si tienes esas cinco cosas, para qué quieres más. Para qué quieres amarrarte a una disquera.

- Volviendo a tu música, comienzas con el pop rock, pero luego has hecho otros géneros como música criolla, que, según he leído, es uno de tus favoritos. ¿Cómo llegas al vals?

- Creo que el vals es un gusto heredado. Voy a tocar un punto sensible, el vals criollo nace a fines de 1800. Si tú comparas ese vals, con el vals de hoy es básicamente igualito, lo han estilizado un poquito, pero está como en lo mismo. Si haces un paralelo con el rock, que nace a inicios del 50, y lo comparas con el rock del 2020, hay una evolución, hay más ingredientes, más propuestas. Sin embargo, sigue siendo rock. Por eso el rock siempre capta nuevos adeptos, pero el vals, a mi parecer, no ha evolucionado casi nada. Esto hace que solamente lo escuche los que heredamos el gusto, los que en nuestras casas hemos escuchado valses criollos. Lo que le ha faltado, a mi parecer, es echarle nuevos aderezos. Como han hecho varios géneros más. Entonces la misión de Barrionuevo, que es el proyecto que tengo de valses criollos, es hacer que más personas que no heredaron el gusto, se enamoren del vals.

- ¿Y cómo ha sido la recepción?

- El miedo que tenía era que los puristas salten y me digan “oe no toques el vals”, pero se fue en un ratito porque todos me llamaron para decirme gracias. Me dijeron estás haciendo una chamba mostra, te agradezco por hacerla. Te hablo de Bartola, de Oscar Cavero, de Lucy Avilés, me encanta lo que estás haciendo, necesitamos gente así en el vals criollo me dijeron. Y la verdad es que es arriesgado porque me cuesta un montón de trabajo moverlo, somos nueve en el escenario, pero eso es lo bonito de ponerte retos y tener proyectos.

- Mucha gente encasilla a los músicos en géneros musicales y cuando prueban otros ritmos les dicen que lo hacen solo por vender o porque quieren seguir sonando. ¿Cómo lo ves tú?

- Yo soy fanático de la música y a mí todos los géneros musicales me encantan. Absolutamente todos, reguetón, cumbia, salsa, todo me encanta. Hay gente que definitivamente busca el camino fácil y también respeto eso. Creo que cada uno debe tomar las decisiones que lo hagan feliz, pero como yo no estoy en una carrera, y quiero rescatar esto porque todo el mundo usa la palabra carrera y ahí está la diferencia, que cuando estás en una carrera quieres ganar y cuando te obsesionas con ganar haces lo que sea. En mi caso yo no quiero ganarle a nadie, yo quiero disfrutar de lo que me gusta hacer que es la música. Por esa razón nunca voy a optar por lo más fácil.

Diego Dibós. (Foto: Difusión)

- Lo mismo pasa con mucha gente ahora. No sé cuál crees que sea el motivo, pero la gente ha empezado a diversificar sus gustos. Prueba de ello son los festivales que nacieron siendo exclusivamente de rock y que ahora invitan a agrupaciones de salsa, cumbia y otros géneros.

- Yo creo que a la gente cada vez le da menos miedo mostrarse como es, en todo sentido. Porque es imposible que a una persona solo le guste el rock, es imposible. Ya nos dimos cuenta que no tiene nada de cool decir solamente me gusta el rock o solamente me gusta la salsa. Y por eso ahora al Alternativo Fest le meten de todo y me parece alucinante porque eso es lo que somos los seres humanos.

- Ocurre igual con tu faceta como productor y director musical

- Siempre me ha gustado la música y nunca he tenido roche de decir o hacer lo que me gusta. En el colegio me veías en los concursos de música participando con la banda de rock, tocando valses, folclore, boleros, por todos lados me veías. Siempre he curioseado por todos los géneros. Entonces, si me proponen hacer dirección musical de una obra de teatro con música clásica, lo hago; si me ponen a vestir una obra de teatro de rock, creo que lo puedo hacer bien. Para el teatro también armo un equipo de trabajo con músicos, ayudantes y gente que esté conmigo. Disfruto de la música en general.

- Y cuál ha sido el reto más grande que has tenido en esta faceta

- Avenida Larco. Ahí el reto fue que me habían dado himnos del rock a los cuales yo tenía que hacerles arreglos, adaptarlos, y volver a grabarlos. Me moría de miedo, qué va a decir Andrés Dulude, qué va a decir Pelo Madueño, pensaba, pero la verdad es que soy un conchudo para esas cosas y me mando nomás, arranco haciendo un buen equipo y a chambear. Felizmente el resultado fue bueno, primero por mí, porque soy yo el primero que se debe sentir bien con su chamba, y segundo porque todos los músicos de las bandas involucradas se acercaron a felicitarme y agradecerme por la buena chamba.

Diego Dibós. (Foto: Difusión)

- Ahora celebras 20 años y estás por lanzar nuevo disco. Estás reuniendo a un montón de gente de diversos géneros. ¿Cómo has hecho esta selección? ¿Cuál ha sido el criterio para invitar a estos músicos?

- Si hago un análisis de mi vida musical, digo con quién me ha tocado compartir escenario estos 20 años, de quién he podido aprender. Ellos son las personas que están apareciendo en los videos, están Daniel F, Manolo Barrios de Mar de Copas, está Ana Carina con quien he compartido muchísimo y la admiro y la adoro, está Maricarmen Marín porque me encanta la cumbia, quiero invitar a Tommy Portugal también para que cante una canción conmigo, está Jhovan Tomasevich de Zen, ahora viene una canción con Pelo, viene Pocho Prieto, viene Michael Spitzer de Gaia. Es la gente con la que he podido tocar, aprender, que de alguna forma me ha acompañado en estos 20 años, es un homenaje a ellos porque gracias a ellos soy lo que soy ahora.

- ¿Tiene fecha de salida la producción o, como ya es normal en estos tiempos, va a ir saliendo de a pocos?

- No es una mala idea soltar canción por canción. Las plataformas virtuales te permiten eso, pero en este caso específico estoy soltando una canción cada tres semanas. Y al final sí las voy a reunir en un mismo disco, porque cargan una energía y tienen un concepto que las une a todas.//

VIDEO RECOMENDADO

Little Richard, pionero del rock and roll, muere a los 87 años (09/05/20)

Little Richard, pionero del rock and roll, muere a los 87 años (09/05/20)