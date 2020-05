El extraordinario ascenso a la fama de Lauryn Hill la encontró a los 23 años con un disco notable que alcanzó las 15 millones de copias vendidas, que la convirtió en la primera mujer en llevarse cinco premios Grammy, incluido el de Álbum del Año, y con una cuenta bancaria que haría perder la brújula hasta al más consecuente. Para la industria, Lauryn era la nueva reina de la música; para la cantante, sin embargo, eso significaba ser todo aquello que no quería.

The Miseducation of Lauryn Hill, el poderoso primer disco en solitario de la cantante de New Jersey luego de su alejamiento de The Fugees, guarda la historia que marcó la carrera de la rapera. El embarazo de su primer hijo, en plena etapa de grabación, le mostró el lado más oscuro de la industria musical: su discográfica le sugirió abortar con la excusa de no frenar su carrera. El amargo episodio le sirvió a Lauryn Hill para escribir “To Zion”, la hermosa canción que dedica a su primer hijo junto a Rohan Marley, y que marca la pauta de un disco que habla sobre el amor, la lucha por salir adelante y su embarazo, por supuesto.

Según la misma cantante, “To Zion” es una de las mejores cosas que hizo en su carrera, ya que “animó a las mujeres durante embarazos desafiantes. Hay niños a quienes se les dio la oportunidad de vivir porque sus madres experimentaron apoyo moral y emocional a través de esta canción”, señala.

Pero ese no fue el único golpe que le dio el disco, el éxito le trajo una serie de acusaciones de parte de los músicos que participaron en la producción, quienes reclamaron derechos de autoría. Un problema que hasta hace dos años, en plena celebración de los 20 aniversario del disco, volvió a los medios por parte de uno de los músicos. Ante este nuevo ataque, Lauryn Hill escribió una larga carta pública en la que aclaró el proceso de creación de sus canciones, entre otras acusaciones que se le hacen como su supuesta soberbia y su impuntualidad en los conciertos.

Su camino a la fama

La primera aparición de Lauryn Hill en público fue a los 13 años, en un programa para cantantes aficionados en el Apollo Teather. Aquel día la pequeña cantante se llevaría sus primeros aplausos, pero también su primer abucheo, justo al inicio de su presentación. Queda el registro de su nerviosismo, de su rostro desencajado ante la reacción de los presentes. Sería su primer encuentro con la música.

En la adolescencia tuvo algunas apariciones en series de televisión y se hizo más conocida en la recordada película Sister Act 2: de vuelta al convento, protagonizada por Woopie Goldberg, en la que interpretó el papel de Rita Watson, una joven de gran talento vocal, pero sin el apoyo de su familia.

El reconocimiento musical llegaría con el trío The Fugees, integrada por Lauryn Hill, Pras Michel y el productor Wyclef Jean, líder de la agrupación y con quien la cantante tuvo una relación que fue un secreto a voces.

Con The Fugees grabo dos discos, Blunted on Reality (1994) y The Score (1996), este último fue el que catapultó a Lauryn Hill por su interpretación de la canción “Killing me softly”, popularizada por Roberta Flack. Este disco, además, le valió sus dos primeros Grammy, por mejor Álbum de Rap y Mejor Interpretación R&B por la conocida canción. Sus desencuentros con Wyclef y su popularidad en alza terminaron por alejarla de la agrupación.

Su carrera en solitario

The Miseducation of Lauryn Hill es lo que cualquier cantante desearía de su primer disco. Un éxito arrollador en ventas, la crítica perfecta y el estrellato mundial. Un álbum de culto para toda una generación. Sin embargo, sería el único disco en estudio que Lauryn Hill grabó, después de todo lo que le mostró la fama y descubrirse como un producto de la industria, la cantante se alejó voluntariamente de la música.

En el 2002 volvió con MTV Unplugged 2.0, disco grabado en directo que no fue bien recibido por la crítica. Lauryn se presentó con guitarra en mano de la forma más sincera posible: habló, lloró y dijo todo lo que tenía adentro. “Solía vestirme para ustedes, pero ya no hago eso. Creé aquel personaje público, aquella ilusión pública, y me convertí en su rehén. En aquel momento, tuve que morir un poco”, confesó sobre el escenario.

“Para algunos, el álbum Unplugged proporcionó información útil de los tiempos oscuros, dio un contexto importante sobre algunos problemas reales pero ocultos y ayudó a las personas a pasar por luchas personales, porque me había expuesto en un estado tan crudo y vulnerable”, escribió hace dos años la cantante.

Luego de eso, solo algunas colaboraciones, canciones sueltas, y nada más. A finales del 2019 lanzó un tema después de cinco años, “Guarding the Gates”, que es parte del soundtrack de la película estadounidense “Queen & Slim”. Antes de eso, entregó “Black Rage” en el 2014.

Con 45 años y seis hijos, Lauryn Hill sigue presentándose en distintas partes del mundo. Su legión de admiradores se mantiene, al igual que su calidad vocal y su actitud de lucha. Hace solo unas semanas, en medio de la pandemia, tuvo el gesto de dedicar una carta a la promoción de Temple University, en Filadelfia. En sus líneas, Lauryn les dice: “Espero que entiendan el poder de su juventud: su gracia y vitalidad. Espero que entiendan el poder de la oportunidad y el privilegio del conocimiento”. Palabras que Lauryn Hill siente y comprende mejor que nadie.//

