Corina Barros (17) y Armando Coz (15) han pasado por los mismos problemas que la gran mayoría de estudiantes peruanos en medio de la pandemia por el coronavirus: frustración por no poder salir de casa, tener que adecuarse a las clases virtuales y aguantar la tristeza de estar lejos de los familiares y amigos. El apoyo emocional fue clave para que puedan salir adelante. Se escribían y llamaban todos los días para saber cómo estaban. Se daban consejos y hablaban por horas como si se tratara del patio del colegio. Esto se volvió una sana costumbre. Así fue que se dieron cuenta lo importante que es conversar y saber escuchar durante estos complicados días que nos toca vivir. Lo siguiente fue crear un taller que refleje esta experiencia y que ayude a otros niños y adolescentes.

Corina y Armando, cursan el cuarto y quinto año de secundaria del colegio Markham. Entonces vieron conveniente que su iniciativa la podían poner en práctica en su centro educativo. Eligieron las videollamadas por la aplicación Zoom, crean el enlace y con ayuda de sus profesores hacen que la invitación llegue a muchos más estudiantes.

“Inicialmente el taller iba a ser solamente para chicos de secundaria ya que considerábamos que iba a ser difícil conectar con los menores así que queríamos postergarlo hasta armar un equipo que se ocupe específicamente de primaria. Sin embargo, después de un error al enviar la invitación a todo el colegio y unirse los menores, vimos que esto inspiró un dinamismo nuevo en las sesiones que fue simplemente increíble y nos obligó a hacer la invitación abierta para todos los estudiantes”, comenta Armando.

Iniciaron con el taller hace dos meses con el objetivo de reforzar el valor de conversar. Por ello, piensan en temas cotidianos o anécdotas escolares para que todos los alumnos que recién se conocen puedan participar. Las sesiones pueden llegar a durar 40 minutos, pero el tiempo queda en un segundo plano cuando la pasan tan bien. Explican que no hay requisitos para unirse a la videollamada.

“Normalmente tenemos algún tema simple para empezar la conversación. Cuando ya está fluyendo, no hace falta agregar algo más porque todos contribuyen con alguna anécdota, historia, o experiencia que hace que la conversación no acabe”, explica Corina.

Todos los jueves a la 4:30 p.m., los mejores amigos se preparan para dar inicio a su llamado Taller de Bienestar. Sus grupos usualmente son de 20 a 35 estudiantes de primaria y secundaria del colegio Markham. Todo un reto para Corina y Armando que aseguran no han tenido problemas en lograr que todos participen y se sienta escuchados.

“Una anécdota de esta actividad que me ha marcado es que una alumna de sexto de primaria se unió a la reunión y nos hablaba con seguridad mucha y nos contaba sobre ella mientras que todos éramos alumnos mayores de tercero hasta sexto de secundaria. Me impresionó bastante el hecho de que no se haya sentido intimidada, a pesar de la diferencia de edades todos la incluimos”, destaca Corina.

Los adolescentes remarcan que cada taller virtual les deja una lección y aprenden algo nuevo de estudiantes de menor edad. Es un aprendizaje constante. Sin duda, encontraron un espacio que les ha sacado una sonrisa en medio de tantas malas noticias, y que otros alumnos pueden imitar.

