Desde hace una década, la peruana Tatiana Espinosa lucha por la conservación de los grandes árboles de la región Madre de Dios, esfuerzo que fue reconocido en Nepal, donde recibió el premio Jane Goodall en nombre del Perú y de la Amazonía.

La directora ejecutiva de la Asociación para la Resiliencia para el Bosque Amazónico (Arbio) asumió el reto de administrar una concesión forestal en Madre de Dios, pero no para extraer madera u otro recurso, sino para preservar las especies de árboles más grandes de la Amazonía, como el shihuahuaco, vulnerable a la tala ilegal que pone en peligro su existencia.

Al recibir el premio ante cientos de guardaparques de las reservas y parques naturales en las zonas más recónditas del planeta afirmó: “Nosotros, los guardaparques, somos sus manos en la tierra”.

Tatiana Espinosa es ingeniera forestal e investigadora que decidió asumir los riesgos de la conservación de los bosques por vocación e iniciativa voluntaria. A pesar de los retos que ella y su equipo enfrentan su compromiso seguirá vigente.

Sostuvo que su esfuerzo “no es suficiente, sino solo parte de una responsabilidad mayor en la que debe participar la comunidad, el Gobierno y el sector privado”.

Espinosa hizo un emotivo reconocimiento a la labor que cumplen los guardaparques, especialmente los que trabajan en el Perú.

“Quiero recalcar que, a pesar del importante rol que cumplimos, nuestra función no es debidamente valorada ni reconocida como lo que es, como lo que somos: los verdaderos héroes del planeta”, aseveró.

Arriegan sus vidas

La Federación Internacional de Guardaparques congrega a miles de hombres y mujeres de más de 40 países que a diario arriesgan sus vidas en favor de la conservación de los bosques y áreas protegidas en el mundo.

Los guardaparques son reconocidos por los gobiernos como los principales protectores de los parques, reservas y demás áreas protegidas del planeta.

El premio Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger Award es otorgado por la Federación Internacional de Guardaparques-IRF, The Thin Green Line Foundation y la International Union for Conservation of Nature/World Commission of Protected Areas a la persona que, a pesar de los obstáculos, ha logrado llevar adelante acciones de conservación para proteger áreas y especies amenazadas inspirando a otros.

¿Quién es Jane Goodall?

Jane Goodall es una primatóloga, etóloga, antropóloga y Mensajera de la Paz de la ONU por su constante trabajo por la conservación de chimpancés y otras especies en parques nacionales de Tanzania.

Dedicó más de 50 años de su vida a la conservación y es un ejemplo de inspiración para el mundo entero.