El ‘Blue Monday’ o en español ‘Lunes triste’ es el día más deprimente y más triste del año. El psicólogo Cliff Arnall fue el encargado de asignar esta fecha debido a factores como los excesivos gastos navideños, regreso al trabajo o objetivos frustrados del año anterior. Sin embargo, diversas empresas aprovechan este día para darle un sentido contrario y convertirlo en un día muy alegre.

En la siguiente nota, conoce las diversas actividades que puedes hacer en la ciudad y así comenzar la semana con mucha energía, felicidad y dejar la tristeza atrás.

1. Talleres para niños, Municipalidad de Lima

Este lunes inicia el taller “Averaneando” para los más chicos. Los niños podrán pintar las aves de los Pantanos de Villa o ser mini investigadores. “Que los más pequeños de casa no pierdan la oportunidad de conectar con la naturaleza y combinar la diversión con el aprendizaje en la única Área Natural Protegida de Lima Metropolitana”, se lee en las redes sociales de la municipalidad. Horario: lunes y miércoles de 9:30 a.m. a 11:30 p.m. / martes y jueves de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. Inscripciones: https://bit.ly/34trB56

2. Día de cine peruano

Este lunes aprovecha en ir al cine a ver “La pena máxima” protagonizada por Emanuel Soriano, Denisse Dinos y Augusto Mazzarelli. La película es sobre la repentina muerte de una persona, la cual se da en el mismo tiempo en que la selección peruana de fútbol debuta en el mundial de Argentina 78. Las entradas las puedes adquirir en la boletería del CCPUCP y de manera online a través de la plataforma www.ccpucpencasa.com.

Lugar: Centro Cultural PUCP / Av. Camino Real 1075, San Isidro 15073 Hora: 8:30 p.m.

Precio: 10 soles

3. Pista de patinaje, Mall Aventura de Santa Anita

Qué mejor que aprovechar las vacaciones escolares para ir a la mejor pista de patinaje con los más chicos. Aquí encontrarás el único Tobogán de Hielo de la ciudad.

Horario: lunes a domingo desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Precio: 20 minutos de Pista de Patinaje + 10 minutos en el Tobogán de Hielo está en 25 soles / 20 minutos para dos personas en la pista de patinaje está en 50 soles.

4. Mundo Pelotas

No hay niño que no le guste brincar en una piscina de pelotas de múltiples colores. Aquí los padres pueden acompañar a sus hijos y divertirse juntos, ya que en este lugar de entretenimiento no hay limite de edad.

Horario: lunes a domingo de 10 a.m. a 10 p.m.

Lugar: Jockey Plaza, Open Angamos, Plaza San Miguel, Agustino Plaza, Mega Plaza y Real Plaza Santa Clara.

5. Cine en familia

Aprovecha en ir al cine este lunes 16 al miércoles 18 de enero, ya que los cines ofrecerán entradas a 6 soles . La Asociación Nacional de Salas de Cine del Perú (Anasaci) anunció la tercera edición de la Fiesta del Cine para incentivar más actividades en familia. Los cines que ofrecerán super precios serán Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, Cinerama, UVK, Movie Time y Cine Star. Estos pondrán a disposición del público en general sus formatos regulares, ya sean 2D, Xtreme y XD.

6. Conservatorio del Museo de Arte de Lima (MALI)

¡Inicia el lunes con mucha cultura! Este lunes 16 de enero se llevará a cabo un conservatorio sobre el trabajo del equipo MALI al viajar a Blanton Museum of Artmen. Ricardo Kusunoki, curador de arte del MALI y Sara Jimenez, especialista en conservación de arte del MALI hablarán sobre la exposición “Telas pintadas: Moda y ritual en la América Latina Colonial”. Será a través de Instagram LIVE a las 12 p.m.

7. Taller educativo: Mi pluma y tintero del siglo XVIII

El taller se realizará en el Museo de Sitio Bodega y Quadra para elaborar tu propia pluma y tintero con materiales caseros. Esto es para recordar cómo era la comunicación a distancia entre vecinos, la cual era realizada mediante la escritura de cartas elaboradas con pluma y tinta. Además, a la par conocerás las piezas del museo que sirvieron hace siglos para ese fin.

Día: 16 y 17 de enero

Hora: 11 a.m.

Año: mayores de 7 años

Ubicación: Museo de Sitio Bodega y Quadra - Jr. Áncash 213, Cercado de Lima

Inscripciones: educa.msbodegayquadra@gmail.com

8. Exposición fotográfica virtual: IV Centenario de la Fundación de Lima

La Municipalidad de Lima, en el marco de la conmemoración por el aniversario de nuestra ciudad, te invita a la exposición fotográfica virtual sobre las celebraciones del IV Centenario de la Fundación de Lima en 1935. Para visualizar las fotografías ingresa aquí.

Fecha: del 16 al 31 de enero | Dirigida al público en general

9. Obra teatral el Joker

“Esta obra de teatro trata la vida de un comediante, Arthur, un actor que sufre trastornos psicológicos. Y ahí, entre sus escenas de stand up y sus shows que nos hace reír, surgen momentos inesperados de su vida real. El personaje se obsesiona con su pasado, y su presente”, se lee en la sinopsis de la obra.

Día: viernes, sábado, domingo y lunes.

Hora: 8 p.m.

Lugar: C.C. Ricardo Palma - Av. Larco 770, Miraflores

Precio: 20 soles (Joinnus)

10. Película peruana: Samichay, en busca de la felicidad

Este lunes 16 de enero no te puedes perder la película peruana “Samichay, en busca de la felicidad”, la cual trata de una familia campesina que vive a más de 5000 metros sobre el nivel del mar. “El mal clima se encargó de destruir las cosechas y Celestino debe hacer frente a los estragos, las heladas han arruinado las cosechas y no podrán afrontar la siguiente temporada, es una decisión de vida o muerte”, se lee en la sinopsis.

Lugar: Centro Cultural PUCP / Av. Camino Real 1075, San Isidro 15073

Precio: 10 soles

Hora: 6:30 p.m.