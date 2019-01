Concurso Nacional de Marinera: descubre la historia de este espectáculo trujillano

- / -

“La marinera me ha acompañado siempre porque está presente en las ceremonias, fiestas y espectáculos de Trujillo. Es una danza bella que despierta emociones en mí, por la mezcla de elegancia y coquetería. Cada vez que la escucho siento que debo ponerme de pie y bailar. Es mágica, me llena de orgullo y a mis hijos les encanta. Por ejemplo, Luna María (2) es la más entusiasta al querer copiar los pasos”, revela la conductora de televisión y ex Miss Mundo.