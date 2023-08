Disfruta de un atardecer de fotografía en la laguna Yarinacocha. / Romina Llomovatte

Primeras horas en Pucallpa

Arribo en Pucallpa un viernes de julio. En mi opinión, si solo cuentas con un fin de semana debes tomar un vuelo nocturno apenas salgas de la oficina. De esa forma, ganas una noche adicional y el sábado puedes arrancar bien temprano en tu destino.

Ni bien llego, me instalo en el hotel. En esta ocasión he elegido el Casa Andina Select Pucallpa, un hotel ubicado a solo un par de calles de la Plaza de Armas y a 15 minutos, en auto, del aeropuerto. Sus habitaciones cuentan con un estilo estándar y muy funcional: cama cómoda, baño completo, escritorio, televisor, frigobar y aire acondicionado. ¡Ah! y lo que nunca me puede faltar: buena señal de internet en todas sus instalaciones.

Casa Andina cumple 20 años y lo celebra con actividades y promociones.

Un detalle que remarco porque muchas veces me toca teletrabajar durante mi estadía. Lo bueno es que, en Pucallpa, he podido trabajar en la habitación, en el restaurante, en su centro de internet, así como en la terraza y la piscina del hotel. Las áreas libres son un megaplus considerando las temperaturas de Pucallpa que, por estos días, superan los 30 grados centígrados.

Pero antes de descansar, me doy una vuelta por la plaza y como algo en Ukaw, una chocolatería famosa en Ucayali, que trabaja con chocolate de Aguaytía. Su carta incluye refrescos de cacao, panqueques con frutos rojos y chocolate al 60%, así como chocolate frío y caliente. También sirven piqueos con cecina, chorizo y patacones. La experiencia es realmente sabrosa. Antes de irte, prueba y llévate los bombones de camu camu, café y otras delicias.

Directo al corazón de la selva

Salgo de la cama a las 6 a. m. porque la idea es aprovechar cada minuto del viaje. Pese a la hora, las temperaturas bordean los 30 grados. Así que incluir un buen bloqueador, una gorra, un tomatodo y un repelente de insectos es obligatorio para disfrutar de esta travesía. Con estos artículos, bajo por el desayuno que está incluido en la tarifa del hotel: jugos, café, frutas, panes, omelettes y algunos platos de gastronomía local. Un 10 de 10.

Termino y salgo a recorrer el Centro de Pucallpa. Comienzo por la Plaza de Armas, que luce una estatua del coronel Pedro Portillo Silva, que impulsó el desarrollo de la región y que le dio el nombre a la provincia a la que pertenece Pucallpa. La ruta me lleva a la catedral Virgen de la Inmaculada, en la que destacan piezas de madera y vitrales elaborados por los artesanos de Don Bosco, de la operación Mato Grosso de Chacas (Áncash).

La catedral fue inaugurada el 2006 y destaca por su estilo neogótico. / Favio Ovalle - PromPerú

Un sorbo de agua para refrescarme y sigo a pie por el bulevar Tacna. Tras cuatro cuadras repletas de comercio, llego a la Plaza del Reloj Público que es la primera plaza de Pucallpa. Al centro, un monumento de 25 metros de alto que está decorado con trazos del pueblo Yine y que tiene un mirador en la cima de la torre. Actualmente está en remodelación, así que lo veo de lejos y sigo hasta las orillas del Ucayali.

Me dicen que la vista desde el mirador es demasiado impresionante como para no registrarla, así que tengo un motivo más para volver a Pucallpa. Lo bueno es que la temporada seca dura hasta septiembre. Todavía hay tiempo para organizar una próxima escapada.

La Plaza del Reloj Público fue la primera plaza en la ciudad de Pucallpa. / PromPerú

Para el almuerzo voy a la laguna Yarinacocha, ubicada a unos 15 minutos del Centro de Pucallpa. En sus orillas se han instalado un par de cabañas, donde operan los restaurantes La Choza de la Anaconda y La Anaconda. En ambos se puede probar buena comida regional y a precios accesibles, pero el primero cuenta con una piscina flotante.

¿El mejor atardecer? En mi experiencia, ver la caída del sol en la laguna Yarinacocha es algo mágico. No solo porque sus aguas se tornan de colores anaranjados y rojos, confundiéndose con el cielo, sino que es posible avistar delfines rosados. Solo debes estar en silencio y atento, porque aparecen de sorpresa.

Conoce la cultura de los Shipibo-Konibo en la comunidad de San Francisco. / PromPerú

Si tomas un city tour, la experiencia en la laguna está incluida. De lo contrario, puedes contratar las embarcaciones tradicionales que ofrecen los pucallpinos a S/50 por hora. El paseo te lleva a las Comunidades 11 de Agosto, donde sus pobladores ofrecen artesanías, y San Francisco, para conocer las tradiciones del pueblo Shipibo-Conibo. Es obligado llevar efectivo para realizar tus compras.

De regreso al hotel, voy a disfrutar de la piscina. Tienes que reservar algunas horas para esa actividad. Tu cuerpo te lo agradecerá. Para la noche, puedes elegir entre un paiche al grill o una pizza ucayalina y acompañarla con una cerveza San Juan. El restaurante La Plaza atiende hasta las 10 p. m.

Por la noche, la plaza se llena de gente, vendedores y buen ambiente. / Musuk Nolte - PromPerú





Viaje a 3 horas de Pucallpa

El plan para el último día del viaje es salir por la carretera Federico Basadre hacia el circuito de cataratas El boquerón del Padre Abad, ubicado a 3 horas de la ciudad. Puedes ir por tu cuenta, en los colectivos que salen de la terminal de Pucallpa. El pasaje cuesta entre S/30 y S/40 por tramo. Aunque lo más conveniente es contratar los full days que ofrecen las agencias por unos S/100 por persona. Incluyen movilidad y guía.

Salgo a las 7 a. m. y regreso al final de la tarde, después de un chapuzón en una de las cataratas emblemáticas de esta región. La primera parada es en la catarata la Ducha del Diablo, que tiene una caída de más de 100 metros. Pero que, por la ausencia de lluvias de esta temporada, el caudal está bastante bajo.

Los tours al Velo de la Novia salen de Pucallpa a las 6 a.m. Lleva traje de baño. / Mincetur

La ruta continúa hacia el Velo de la Novia, el principal recurso turístico de Aguaytía. Una caminata de 3 minutos, desde el ingreso, nos lleva hacia un puente colgante desde donde vemos la caída de 40 metros de alto. Cruzamos y bajamos unas cuantas escaleras para llegar a la piscina natural que se forma al pie de la cascada y que permanece rodeada de abundante vegetación durante todo el año. En este lugar puedes bañarte para aplacar el calor de la selva, abrazar la naturaleza y dejar de lado el estrés, en un viaje fugaz de fin de semana.