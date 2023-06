Un árbol le da sombra a cinco mesas perfectamente distribuidas en el hall principal. Podría ser un tacho de luz o una columna de cemento pero no: es la amigable bienvenida, la primera foto de Limaná, -Limaná Superfood Restaurant su nombre completo- en el local de la avenida Del Ejército, más que un restaurante un santuario para la comida saludable, una decisión para vivir mejor. O como dice una frase en neón que se repite como mantra aquí, “Placer sin culpa”. La responsable es Ana Belaúnde, la madre de este patria, que hace muchos años tomó una decisión: cambiar drásticamente su dieta. Tenía muchas razones: 1) Una vida más saludable. 2) Su curiosidad gastronómica, que la llevó a tomar cursos de cocina hasta de nutrición. 3) Su intenso amor por los animales.

Hoy el tiempo le ha dado la razón: Limaná es el primer y mejor restaurante peruano sostenible en Sudamérica.

-Cuando hablamos del primer restaurante de comida sostenible en el Perú, de qué hablamos exactamente?

En Limaná seguimos una serie de buenas prácticas para cuidar la calidad de la comida que ofrecemos a nuestros clientes, así como el medio ambiente y además generar un aporte positivo en la sociedad. Esto lo venimos haciendo desde que iniciaron nuestras operaciones hace ya 3 años. A finales del año pasado decidimos aplicar a una certificación internacional y optamos por la más reconocida en gastronomía sostenible, que la otorga la Sustainable Restaurant Association, con sede en Londres. Luego de una larga evaluación obtuvimos las tres estrellas de Food Made Good, la calificación más alta que ellos otorgan. Somos el primer restaurante peruano y sudamericano en obtener esta certificación, lo cual nos llena de orgullo y a la vez nos reta a seguir avanzando.

Son 3 aspectos los que evaluaron para determinar que somos un restaurante sostenible:

1. El origen de nuestros insumos

2. El impacto de nuestros platos en la salud de nuestros clientes

3. El impacto de nuestra operación en el medio ambiente

Para cada uno de estos aspectos se tienen muchos puntos que cuidar, y fueron muy meticulosos a la hora de evaluarnos, pues ellos exigen sustentos de cada una de las políticas que seguimos.

-Placer sin culpa es una frase que debe ser posit, mantra. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo define eso a Limaná?

Esa frase se la debemos a Armando Andrade, quien junto a su equipo de Studio A estuvieron a cargo del branding de Limaná. Creo que la frase describe muy bien lo que ofrecemos, pues efectivamente comer un dulce hecho sin azúcar, sin gluten, sin lácteos, preparado con leche de almendras y endulzantes naturales te da esa sensación rica de darte un gusto sin sentirte culpable.

Además… Limaná segun los ojos de Nora Sugobono Escribe Nora Sugobono, editora de la revista Somos y WhatsApp favorito cuando decido ir a probar alguna nueva experiencia: "En el concepto de Limaná es clave la curiosidad. Hay una hora del té de lunes a viernes, por ejemplo, así como un brunch el fin de semana. Este último incluye una bebida espumante, huevos, ensalada de frutas, waffles o pancakes, entre otros. El local es, además, pet friendly y tienen un menú especial para nuestras inseparables mascotas".

Luego agrega: "Quien piense que los lugares saludables son aburridos se equivoca. El bar incluye una buena lista de mocktails (sin alcohol) y hay cocteles con uso moderado de licor, así como clásicos de siempre. Este Negroni Limaná está hecho con gin, vermouth peruano, Mistela y Campari".

-Si tuvieras que elegir tres recomendables de la carta, ¿cuáles serían?

Es muy difícil para mí elegir un plato, todos me encantan, si no fuera así no estarían en la carta de Limaná. Sin embargo, sí podría elegir algunos por el significado que tienen para mí. La coliflor gratinada por ejemplo me recuerda a mi padre, es un plato que disfrutaba con él y que en lugar de hacerlo con bechamel como lo comíamos en ese entonces, en Limaná lo preparamos con crema de cashews, es un plato realmente delicioso y super nutritivo. El atún en costra es otro plato que me trae recuerdos pues suelo prepararlo mucho para de mi esposo, mi hija y sus amigos ¡y siempre les encanta! Y finalmente otro plato muy especial en Limaná es el mousse de chocolate, pues yo diría que es el postre oficial en nuestra casa desde hace muchos años, y tengo muchos fans de este postre entre mis amigos cercanos, así como por supuesto entre los clientes.

-¿Quiénes vienen más a almorzar/cenar en Limaná?

Yo diría que la gente que disfruta de comer bien, y aquí estamos hablando de todas las edades. En Limaná encuentran un espacio acogedor, comida deliciosa y sobre todo disfrutan de una experiencia diferente a la que suelen tener en otros restaurantes.

A finales del año pasado, Limaná de Ana Belaúnde, decidió aplicar a la certificación internacional más reconocida en gastronomía sostenible: la Sustainable Restaurant Association, con sede en Londres. Luego de una larga evaluación obtuvo las tres estrellas de Food Made Good, la calificación más alta que ellos otorgan.

-¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los planes a futuro?

Tenemos una serie de retos, la certificación de Food Made Good nos llevó a plantearnos nuevas metas, pues cuando hablamos de sostenibilidad hay mucho por hacer, especialmente en el sector de alimentos y bebidas, que genera uno de los peores impactos sobre el medio ambiente.

En el caso del Perú particularmente tenemos un reto muy grande, pues por un lado nuestra gastronomía está reconocida entre las mejores del mundo, además como país somos conocidos como el país de los superfoods por la gran variedad de productos nutritivos que producimos, y sin embargo tenemos una de las peores tasas de anemia de la región. La triste realidad es que los peruanos comemos muy rico, pero no sabemos alimentarnos.

Creo que la gastronomía en el Perú tiene que dar un giro hacia la sostenibilidad, y en Limaná esa es nuestra principal meta, liderar ese cambio. Nuestros clientes se sorprenden luego de comer al saber que todo lo que comieron fue no solo delicioso sino super nutritivo, y que además generaron un menor impacto en el medio ambiente del que suelen generar cuando comen en otros lugares. Otra vez el placer sin culpa.