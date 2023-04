¿Alguna vez has llegado al aeropuerto para tomar un vuelo y está sobrevendido? Si es así, no te preocupes. A continuación, te explicaremos cuáles son tus derechos y cómo la aerolínea debería resolver este problema para ti.

La sobredemanda de vuelos es un problema común en todos los aeropuertos, y se conoce como overbooking cuando un vuelo se encuentra con más reservas de las que puede atender. Es sorprendente pero cierto, que esta práctica es legal y las aerolíneas pueden vender más pasajes de los que la capacidad del avión permite. Asimismo, el overbooking se lleva a cabo con frecuencia ya que muchas personas cancelan su reserva en el último momento o no se presentan para abordar por diversas razones.

¿Qué tengo que hacer si mi vuelo está sobrevendido?

¿Te ha ocurrido alguna vez que la aerolínea excede su capacidad en el avión y solicita a ciertos pasajeros que renuncien a su vuelo? Si es así, es importante que sepas que como cliente cuentas con ciertos derechos que te protegen. A continuación, te explicaremos cuáles son.

En el Perú, el Indecopi ha establecido un Código de Protección y Defensa del Consumidor que protege los derechos de los pasajeros. Este código estipula que, en caso de sobreventa de pasajes, la aerolínea debe ofrecer una compensación al pasajero equivalente al 25% del valor del trayecto no cumplido. Además, la aerolínea también debe optar por reprogramar el vuelo para la misma fecha y ruta original. No obstante, si la aerolínea no tiene vuelos disponibles en la misma fecha y ruta, debe gestionar el traslado del pasajero en otra aerolínea, procurando hacerlo de forma inmediata.

Conoce otros derechos como pasajero

Indecopi también establece ciertas obligaciones para las aerolíneas en caso de retrasos o cancelaciones de vuelos. Si el vuelo se retrasa por más de 2 horas pero menos de 4 horas, la aerolínea debe ofrecer un refrigerio y una llamada telefónica. Si el retraso es mayor a 4 horas pero menor a 6 horas, además del refrigerio y la llamada telefónica, la aerolínea también debe proporcionar alimentos adecuados a la hora del día. Si el retraso es mayor a 6 horas, la aerolínea debe ofrecer lo anterior, además de una compensación equivalente al 25% del valor del trayecto incumplido, alojamiento en caso de necesidad de pernoctar y transporte de ida y vuelta desde el aeropuerto.

Por otro lado, si por algún motivo el vuelo es cancelado, la aerolínea tiene la obligación de ofrecerte el reembolso total del valor del pasaje o proporcionarte un vuelo alternativo para el mismo día. En caso de que esto no sea posible, la aerolínea también debe ofrecer alimentos, alojamiento y transporte en caso de ser necesario. Si hubo demoras antes de la cancelación, también tendrás derecho a recibir las compensaciones establecidas por Indecopi, según corresponda.