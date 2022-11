A propósito de la celebración de cumpleaños de la actriz dos veces ganadora del Premio Oscar, recordamos el protagónico que la llevó al máximo estrellato. “El diario de la princesa” (2001), la comedia de Disney protagonizada por Anne Hathaway y Julie Andrews se ha convertido nuevamente en un tema de conversación por todos los rumores en torno a la producción de una posible tercera parte.

Foto: Disney

Para muchas -y aquí nos incluimos- las dos entregas de esta película fueron parte de nuestra infancia. Con un enfoque algo arriesgado para la época, Disney tomó la clásica fórmula de las princesas dándole un moderno giro y obteniendo como resultado un filme que incluye comedia, romance, trajes fabulosos e incluso música.

Anne Hathaway habla sobre “El diario de la princesa 3″

“Hay un guión para la tercera película. Yo quiero hacerla. Julie Andrews quiere hacerla. Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerla. Todos queremos que se haga. Pero no queremos hacerlo si no es perfecto, porque nos gusta tanto como a nosotros. Es tan importante para nosotros como para ustedes. Y no queremos entregar nada hasta que esté listo, pero estamos trabajando en ello”, revelaba Anne Hathaway en una entrevista en vivo junto al presentador de TV Andy Cohen.

Foto: Disney

Sin duda, esta declaración de parte de la actriz en 2019 despertó los rumores y el deseo porque el popular filme de los años 2000 vuelva con una tercera entrega.

Julie Andrews aclara su destino acerca de la película de Disney

Por su lado, la coprotagonista de “El diario de la princesa″ también se ha referido a la posibilidad de volver a interpretar su recordado papel en Genovia junto a Anne Hathaway. “Creo que sería demasiado tarde para hacerlo ahora. Se habló de una secuela hace muchos, muchos años. Pero no creo hubiera sucedido. Es un pensamiento encantador, pero no creo que sea posible”, contaba Julie Andrews -icónica actriz que interpretó a la Reina Clarisse Renaldi- sobre una posible película de “El Diario de la Princesa 3″.

Foto: Disney

Y es que debemos recordar que han pasado 21 años desde el estreno de la primera película y los tiempos de cada uno de los integrantes de aquel elenco son muy variados. El actor Chris Pine -recordado como James T. Kirk en la saga reboot de Star Trek- ha mostrado interés en ser parte de una potencial nueva entrega de la película de Disney. Lo mismo sucedió con Mandy Moore -recordada por el papel de enemiga de Mia en el colegio- quien también consideraría hacer un cameo.

Foto: Disney

Tal vez “El diario de la princesa 3″ nunca llegue a concretarse y nos quedemos por siempre con la intriga de que hubiera podido pasar con la vida de la Reina Mia Thermopolis y el pueblo de Genovia. ¿Con qué nos quedamos? Con los buenos momentos, las escenas icónicas y la nostalgia de haber disfrutado de una de las primeras historias contemporáneas de princesas.

El regreso de Anne Hathaway a Hollywood

La actriz estadounidense que hoy sopla velas, también influyó tremendamente en toda una generación dando vida a la inconfundible Andy Sachs en “El diablo viste a la moda”. Este 2022, Anne Hathaway ha regresado oficialmente al mundo del entretenimiento con dos grandes proyectos. El filme dramático “Armageddon Time” y la serie de Apple TV+ “WeCrashed” son los más recientes trabajos de la galardonada artista.

A sus impecables actuaciones, también se suma el destacado estilo que Hathaway ha mostrado en las alfombras rojas más importantes del mundo. Tanto en el desfile Haute Couture de Valentino, como en los diferentes eventos del Festival de Cine de Cannes, la actriz deslumbró con elecciones de moda frescas y renovadas.