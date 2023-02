A pesar de que en los últimos años empezaron a correr rumores de una posible boda o de incluso una ceremonia secreta (que rápidamente salieron a desmentir), la millonaria pareja de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez aún no se decide por jurarse amor eterno ante el altar. A propósito del cumpleaños del astro del fútbol, analizamos la razón detrás de esta eterna pregunta.

¿Por qué Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez aún no se casan?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son unas de las parejas más envidiadas del medio. Georgina se convirtió en la Cenicienta del mundo real desde que conoció a Cristiano en aquella tienda en Gucci y él por fin encontró a la mujer que se convertiría en la madre de sus hijos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, su idílica relación empezó a ser cuestionada porque aún no se decidían por casarse. Criaron a sus hijos, agrandaron la familia, el éxito profesional llegó para ambos, pero aún así ni rumores de boda había.

Algo es claro: Georgina quiere casarse. De hecho, en su reality de Netflix señala que le gustaría llegar al altar pero no depende de ella. Por su parte, Cristiano asegura que “está esperando el momento ideal para hacerlo”, durante una entrevista en el mismo programa.

La presión de la opinión pública empezó a resonar cuando hace unas semanas, la famosa pareja decidió ignorar las leyes islámicas para vivir juntos sin estar casados. Según teorías de fanáticos en redes, si ni siquiera con la ley islámica de por medio Cristiano habló de matrimonio, es mucho menos probable que lo haga ahora que le falta poco para llegar a los 40 años.

(Foto: IG @cristiano)

Y es que habiendo afrontado la traumática derrota en la final del mundial de Qatar, el futuro de Cristiano (y por ende su familia) cambió radicalmente. Junto a Georgina y sus cinco hijos, el nuevo fichaje de Al Nassr se tuvo que mudar a Arabia Saudita por el millonario contrato que suponía un nuevo capítulo en la carrera de la estrella del fútbol.

Pero lo que más sorprende a los fans es que no hayan dado ni las más mínimas luces de una posible boda, sobre todo porque quien se ha mantenido firme en su postura es Ronaldo. Por esta razón, muchos afirman que quien aún no está listo para casarse es él . Además de las claras declaraciones que ya mencionamos.

Así lo comprueban sus últimas y más recientes declaraciones respecto a su relación con Georgina: no es una prioridad ahora. En el 2019, durante el programa Good Morning America, Cristiano reveló sus pensamientos y planes junto a Georgina. “Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día… ¿por qué no? Es parte de mí. Me ha ayudado mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella. Ella es la madre de mis hijos. Es el gran amor de mi vida ”, decía feliz y orgulloso.

Una pandemia después, Cristiano se mantuvo firme en su respuesta con un claro ‘aún no está en mis planes’. “No estoy pensando ahora en eso, pero puedo ver en el futuro. Creo que me lo merezco, ella se lo merece. Pero es algo que no viene ahora en mis planes pero a futuro sí, quiero ”, reveló en una entrevista a finales del año pasado.

(Foto: IG @cristiano)

¿Qué dijo Georgina sobre el matrimonio?

En el pasado, Georgina había dejado en claro que le encantaría casarse, pero que no es una prioridad a corto plazo. La misma respuesta que Cristiano daba a los medios. “Como a toda mujer enamorada, me encantaría, en algún momento, una boda con mi pareja. Pero ahora tenemos muchas cosas en mente y entre manos, y ahora no es prioritario ”, explicó.

Pero un tiempo después, durante una escena de la segunda temporada de su serie en Netflix, a Georgina se le escapó un críptico mensaje del que muchos entendieron que es Cristiano el que aún está posponiendo los planes de boda. En una escena, un amigo de la influencer le preguntó “¿la boda?” y ella respondió tímidamente “ No, no depende de mí. ¡Ojalá! ”.