Deambulando por las sección de noticias de Instagram esta tarde, me topé con decenas de publicaciones de firmas locales. Debido a que soy amante (y fiel compradora) de productos de moda y belleza femenina- sobre todo si se trata de emprendimientos peruanos- muchas publicaciones eran de ese tipo: anuncios de nuevas colecciones de ropa, ofertas de maquillaje de exportación, nuevos tratamientos faciales…las publicaciones parecían nunca acabar. No calculé el tiempo que tomó “scrollear” por todas ellas hasta encontrar alguna de un amigo o familiar; pero si lo hubiese hecho tal vez hubiese sido como 30 segundos. Un tiempo considerable si calculamos cuanto demora pasar una publicación en Instagram. Al parecer, la crisis que vivimos, ha evidenciado (aún más) la importancia de la comunicación constante entre las firmas y su audiencia. Hoy en día, el que no aparece en la vida diaria del consumidor, no existe. Así de simple. Eso me hizo reflexionar, ¿a qué otros nuevos retos se enfrentan los emprendedores tras el inicio de la pandemia? En tiempos de crisis como estos, ¿cuáles son las claves para mantener vigente un negocio? ¿existe una suerte de guía?

Para resolver mis dudas, conversé con Cinthia Varela, especialista en Administración Estratégica de Empresas y directora ejecutiva de Kunan, una plataforma peruana de fortalecimiento al ecosistema de emprendimientos en el país. La especialista da luces sobre el nuevo panorama del mercado nacional y elabora una suerte de guía para mantener un negocio vigentes en tiempos oscuros como estos. Es hora de tomar nota.

Parar para reflexionar

Reflexionar, tal vez, sea lo que más se necesita hoy en día. En medio de una pandemia, que ha cambiado el modo en que se vive y consume, los emprendedores necesitan darse una pausa y analizar su situación y la de su entorno, para saber qué paso dar a continuación. En lugar de continuar con los mismos esfuerzos y niveles de producción, parar a veces es lo correcto (y necesario). Luego, asumido ese primer impacto, es vital mirar a los lados y preguntarse: y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Para Cynthia, es reconocer las oportunidades que nacen en medio de una crisis. Ese, asegura la experta, es el único modo para saber qué hacer a continuación.

“ El primer paso para potenciar tu emprendimiento en estos tiempos, es reflexionar. Mirar a tu alrededor, identificar las brechas, problemas y necesidades que justo ahora se han manifestado aún más (debido a la pandemia). Luego, pensar por donde tu talento puede resolver esos temas. Ese es el primer paso: mirar a tu alrededor y ver en que cosa puedes contribuir con tu experiencia y habilidades”, asegura la especialista.

Tal vez, se trata de una nueva línea de producto o servicio que el emprendimiento puede iniciar o, en muchos casos, evidencia la necesidad de un cambio en la idea original. Lo que conduce al segundo consejo, pensar (siempre) “fuera de la caja”.

Pensar “fuera de la caja”

Después de analizar la situación, es hora de ponerse creativos. Los emprendedores necesitan usar toda su imaginación para responder a esas necesidades desatendidas que tiene el mercado. En muchas ocasiones, descubrirán nuevas líneas de producción, en otras, se tratará de una reestructuración en su producto o servicio actual. La idea es innovar sin perder de vista la esencia del negocio.

“El tema de salubridad, por ejemplo, ha tomado gran importancia en estos tiempos. Es un elemento que ahora va a ser más valorados por el cliente. En ese sentido, si te preocupas en que tu empaque sea lo más libres de gérmenes posibles y lo muestras a tu audiencia, habrás ganado puntos. Se trata de pensar en un nuevo método de hacer las cosas”, comenta Cinthia.

A modo de inspiración, se recomienda no solo revisar las tendencias o los competidores más cercanos, también analizar lo que hacen empresas de otros rubros. Las ideas están por todas partes.

Ser costo eficientes

“Debemos tener siempre en mente ser costo eficientes. En estos momentos, sobre todo que hay muchas restricciones, (es importante) que nuestra idea de negocio sea fácil de implementar y que no sea muy costosa al inicio para poder ir creciendo. Una de los componentes de cualquier emprendimiento es la escalabilidad. Y cuando hablamos de grandes inversiones hace que la escalabilidad sea más difícil”, explica la experta.

A pesar de los nuevos retos a asumir, es vital mantener a la vista la rentabilidad. Con una crisis económica que va en aumento, es importante que los emprendedores tomen decisiones que busquen atraer más a su cliente, pero sin dejarlos en la banca rota o en el camino hacia ella. Ser realistas con el presupuesto, nunca antes ha sido más importante.

Priorizar los medios digitales

No es ningún secreto que el consumo online ha aumentado en el país. Según reportes de Niubiz Intelligence, el mercado peruano de comercio electrónico ganó una participación en junio del 45% en el consumo, más del triple del 12% que tenía antes de la pandemia. Pese a la apertura de tiendas físicas, el consumidor prefiere comprar desde la comodidad (y seguridad) de su hogar. Por ello, las firmas locales que aún no tenían presencia en internet han lanzado sus páginas webs o han iniciado la venta a través de sus redes sociales. Incluso, quienes ya vendían a través de su web hace un tiempo, han empezado a enfocarse más en la mejora de la experiencia de usuario; un punto vital para una venta online efectiva.

“El que no está (en la web), no es visto. Sobre todo ahora que no podemos vender de forma presencial o en todo caso, hay muchas restricciones. Por eso es importante invertir tiempo y dinero en esto. Puedes invertir en una web y una pasarela de pagos para tener ese contacto con tus clientes. En el caso de no contar con la inversión, hay muchas aplicaciones gratuitas que se pueden utilizar. Facebook e Instagram son canales de venta gratuito. Son una gran opción para iniciar”, agrega Cinthia.

Sumarse a la sostenibilidad

La sostenibilidad lidera las conversaciones más importantes de la última década. Cada vez más empresas y emprendimientos buscan sumarse a temas como la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente y la transparencia frente a los clientes; factores que se vuelven más y más importantes en la mente del consumidor. Está ligado al concepto de “compra consciente”, uno que resulta importante en la medida que las personas tienen menos dinero para gastar y buscan hacerlo en productos o servicios que tengan un valor agregado. Cinthia, quien se especializa en emprendimientos sociales, está segura que se trata del presente (y futuro).

“Ahí el rol del emprendimiento social se hace muy importante porque justamente busca generar este impacto positivo en su entorno. Poder generar este impacto en el público beneficiario al que tu atiendes. Sobre todo teniendo en cuenta las nuevas tendencias de los consumidores que cada vez se preocupan más con el cuidado ambiental, el propósito de las compañías. Es importante ese propósito, comprometerse con una causa, ser transparentes y trabajar con la comunidad . Obviamente, también es necesario tener un modelo de negocio estructurado que proteja al medio ambiente”, expone.

Pedir ayuda, si es necesario

Otra clave importante es pensar en las redes de contacto. Pese a que muchas veces el camino del emprendedor puede ser (muy) solitario, en algunas ocasiones es necesario pedir ayuda. Saber cuándo utilizar esas redes de contacto para potenciar el negocio resulta vital. La crisis que vivimos hoy, parece ser el tiempo correcto.

“En Kunan, por ejemplo, muchos emprendimientos se han juntado para apoyarse mutuamente. Se han hecho promociones cruzadas o incluso, algunos han puesto a disposición de otros sus canales de venta. Eso también es importante, la posibilidad de trabajar en equipo”, agrega la experta.

Conectar con nuestra audiencia

Las redes sociales abren un mundo de posibilidades en cuanto a la comunicación la audiencia. Hoy, los emprendedores tienen la oportunidad gratuita de conectar con su clientela de un modo cercano y rápido. Las opciones son infinitas: a través de publicaciones, videos o historias en aplicaciones como Instagram o Facebook. Incluso, se puede explotar la creatividad con ideas que van más allá como reuniones privadas de venta por Zoom, videos explicativos del proceso de producción o hasta los famosos “unboxings” mostrando el empaque del producto y demás. La idea es estar presentes en la rutina diaria del consumidor.

“El acercamiento al cliente es vital. Estar presentes en su mente. El tema es que competimos con otros distractores de redes sociales pero es necesario encontrar modos para mantener es vínculo de relacionamiento con los clientes”, señala Cinthia.

No perder de vista el propósito

Por último, no bajar los brazos tal vez es el mejor consejo para estos tiempos oscuros. “Las claves principales son la perseverancia, el trabajo duro y la resiliencia. Son tiempos difíciles. Una clave está en no perder el propósito”, dice Cinthia. Ese propósito que inició el emprendimiento y que no debe disiparse con el paso del tiempo. Mantener el enfoque en la meta, esa es la idea.

El dato

El Desafío Kunan, el mayor premio a los emprendimientos sociales en el Perú, otorgará 40 mil soles al primer puesto en su próxima final el 9 y 10 de noviembre. Conoce más en www.desafiokunan.com.pe