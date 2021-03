A inicios de año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables difundió una cifra escalofriante que revela una dolorosa realidad que muchas veces somos incapaces de ver desde las cuatro paredes a las que nos ha sometido la pandemia: durante el 2020 las llamadas telefónicas a la Línea 100, dedicada a brindar información y consejería emocional a personas afectadas por violencia familiar o sexual, se incrementaron en un 97% respecto al 2019.

Un problema tan terrible como la pandemia misma, teniendo en cuenta que solo durante la primera cuarentena del año pasado el Ministerio Público registró cerca de 100 agresiones diarias a mujeres y niños.

Informados de esta problemática Toulouse Lautrec se puso en contacto con Aldeas Infantiles SOS Perú para crear Game Jam: You Are Not Alone, una serie de videojuegos con la intención de sensibilizar y enseñar a hacer frente a esta situación.

Uno de ellos se llama “El retorno”, en el que una niña llamada Camila debe esquivar diversos “entes” que aparecen de entre la oscuridad ayudada únicamente con la luz de su celular y su concentración y rapidez para llamar a la línea 100 cada vez que sea necesario. Así como este, los otros juegos abordan temas acerca de maltrato infantil y acoso.

¿En qué consistió la colaboración?

Participaron 32 niñas de entre 10 y 13 años de diversas regiones del país, quienes recibieron talleres a distancia con docentes de Toulouse Lautrec y con lo cual aportaron en la creación de personajes y otros elementos visuales que luego sirvieron de insumos a los alumnos de esta casa de estudios para desarrollar los videojuegos.

La realización fue parte de una hackathon de 48 horas, en la que también participaron estudiantes de la Universidad Pontificia Católica de Ecuador, y que dio como resultado siete videojuegos que forman parte del sitio web https://youarenotalone.toulouselautrec.edu.pe/. Desde ahí se puede acceder gratuitamente a los juegos y también colaborar económicamente con Aldeas Infantiles SOS Perú. La donación estará disponible hasta el viernes 19 de marzo.

Buena costumbre

Este es el segundo año consecutivo que Toulouse Lautrec colabora de esta forma con una organización de ayuda menores. El año pasado desarrolló la web La Gran Batalla, también con videojuegos inspirados en las ideas de los niños y niñas de Casa Magia.

“El año pasado logramos recaudar casi 3 mil soles, ahora que hemos adaptado y mejorado muchas cosas del año pasado como las alianzas internacionales, como la posibilidad de llegar a varias regiones del país, esperamos llegar a los 10 mil soles de recaudación”, señala Renzo Guido, coordinador de la carrera de Diseño de Videojuegos y Entretenimiento Digital de Toulouse Lautrec. Que así sea.

