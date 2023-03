A sus 29 años, Justin Bieber se ha convertido en uno de los artistas más populares de la última década. Aunque, irónicamente, su sólido éxito musical vino acompañado de una caótica vida amorosa. Desde la tierna edad de 15 años (donde se lanzó al estrellato con hits como “Baby” y “One Time”), Justin encabezó miles de titulares que poco a poco empezaron a dejar su música de lado para concentrarse en los diversos escándalos y triángulos amorosos con Selena Gomez, Hailey y una larga lista de celebridades como protagonistas. A propósito de su cumpleaños, le echamos un vistazo a la caótica vida amorosa de Justin Bieber a través de los años.

Justin Bieber y Selena Gomez: una relación intensa y caótica

Aunque Justin Bieber tuvo otras novias antes de alcanzar la fama, su vida amorosa pasó desapercibida hasta la llegada de Selena Gomez a su corazón a mediados del 2010. Pocos meses después, luego de mostrarse juntos en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair tras los Premios Óscar 2011, ambos darían por confirmado el inicio del “ Jelena”, el “sueño adolescente hecho realidad” , (irónicamente) en palabras de una adolescente Hailey Bieber.

Durante 2 años, Justin y Selena fueron una de las parejas juveniles más queridas de la industria musical pop. Pero en el 2012, su relación vivió la primera ruptura. Problemas de confianza y diferencias de edad fueron escalando hasta que Justin fue arrestado por conducir ebrio y Selena diagnosticada e internada por lupus.

En los años posteriores fue una relación inestable, llena de rumores e ideas y venidas que ninguno confirmaba o negaba hasta que en el 2015, Justin y Selena volvieron a darle una nueva oportunidad al amor. Pero el romance regresó de forma intensa e intermitente (si es que eso era posible) hasta que en el 2018 dieron por finalizada su relación de forma oficial.

(Foto: Miguel Aguilar)

Todas las novias famosas de Justin Bieber

Durante el tiempo en que Justin y Selena estuvieron en una relación intermitente, el cantante no desaprovechó la oportunidad para divertirse a sus anchas con diversas mujeres. Miranda Kerr, Barbara Palvin, Chantel Jeffries, Sofia Richie e inclusive Adriana Lima (quien negó haberse involucrado con él) , Kourtney Kardashian (con quien se rumoreó una aventura sexual luego de su divorcio con Scott) y Kendall y Kylie Jenner (la primera, una fugaz relación que terminó con Kendall como mejor amiga de Hailey y la segunda con un intercambio de supuestos nudes y chats subidos de tono) fueron algunas de las muchas celebridades con las que se le relacionó entre rumores sexuales y breves noviazgos que pasaron al olvido.

(Fotos: IG @kendalljenner, IG @kourtneykardash, IG @sofiarichie)

Justin y Hailey Bieber: un inesperado y polémico matrimonio

Cuando Justin y Selena Gomez están en una de sus separaciones en el 2016, aparece en escena Hailey (en ese entonces Baldwin). Y decimos que “en escena” porque recién es captada por el radar de paparazzis y fanáticos de Justin. Como revelaron en anteriores entrevistas, Justin y Hailey se conocieron cuando apenas tenían 14 y 12 años, respectivamente. Y aunque coincidieron en algunos eventos sociales, no fue hasta que en el 2016 que son vistos como pareja luego de que se difundiera en redes fotos de ellos besándose en una fiesta.

El “otro sueño adolescente” se había cumplido: un famoso se enamoró de una fan. Sí, antes de aparecer en escena, Hailey era tan fan de Justin hasta el punto de acudir a sus conciertos y firmas de autógrafos . Sin embargo, la relación no duró mucho, en el verano de ese mismo año se separaron.

En el 2017, Justin y Selena volvieron a retomar su relación. Se les veía acaramelados en distintas citas y salidas en público, pero todo terminó, esta vez definitivamente, en marzo del 2018. Seis meses después, en septiembre de ese mismo año, Justin Bieber sorprende a sus fanáticos, la prensa y el resto del mundo al casarse con Hailey.

(Foto: IG @evanpaterakis)

El inesperado matrimonio enfureció a las fans del cantante que, hasta el día de hoy, no se resignan a aceptar que Justin se haya casado con Hailey y no con Selena. En una especie de giro irónico, el cantante dio un vuelco total en su vida a partir de su matrimonio y se convirtió en un esposo amoroso alejado de los escándalos.

Desde entonces, las aguas estuvieron aparentemente mansas. Ninguno de los tres habló públicamente sobre el triángulo amoroso, pero sí expresaron su sentir sobre lo sucedido a través de la música. Selena hizo su propia catarsis emocional a través de sencillos como “Lose you to love me” por la “traumática experiencia” (en palabras de ella) que vivió en su más larga e intensa relación amorosa. Por su parte, Justin lanzó nueva música de la que, según algunos rumores, algunas canciones tendrían como musa a Selena.

Nuevamente, todo seguía siendo rumores, hasta que a mediados del 2022, Hailey Bieber vuelve a encender la llama del triángulo amoroso al referirse públicamente sobre la ex de Justin (obviamente, Selena) en el podcast “Call her daddy”. Desde entonces, las indirectas entre Hailey y Selena no pararon hasta el día de hoy, inclusive, dividiendo a celebridades y fanáticos en dos bandos.

¿El resultado? Las redes sociales de Justin Bieber llenas de comentarios que le recuerdan a diario el caótico triángulo en que aún se ve envuelto, pese a que él evita a toda costa pronunciarse sobre el tema.