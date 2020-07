Poseedora de una personalidad arrolladora e imponente, la actriz estadounidense de origen boricua–portorriqueña, Michelle Rodriguez, está de fiesta y hoy celebra su cumpleaños número 42.

En esta fecha especial para la actriz que interpreta a Letty Ortiz, el papel más famoso de su carrera cinematográfica en la saga “Rápidos y furiosos”, recordaremos las tres oportunidades que vino al Perú.

Durante las visitas que realizó en nuestro país, Michelle Rodriguez quedó encantada con nuestra cultura pero a la vez, algo decepcionada con una triste realidad que vivió en carne propia: ser testigo del trabajo infantil.

La primera vez que Michelle Rodriguez llegó a nuestro país fue en 2011 para realizar un documental sobre Machu Picchu para un canal de televisión estadounidense. Esta aventura le gustó tanto a la artista, que prometió regresar para conocer más.

Cumplió su promesa y cuatro años más tarde, regresó para grabar un documental de la cadena de televisión estadounidense NBC y la fundación Red Nose Day sobre el trabajo infantil. Aquella vez, Michelle Rodriguez viajó hasta una ladrillera en Huancayo (región Junín).

Ahí conoció a Giulia, una pequeñita de siete años que junto a su mamá y hermanos trabajaban más de ocho horas al día volteando los ladrillos. Al ver esta escena, las lágrimas se apoderaron de la actriz quien no pudo contenerse y ayudó a la pequeña en sus labores.

“Cuando llegué aquí y vi a Giulia, a su pequeña hermana y a su hermanito trabajar estaba asqueada personalmente. No me gustaría regresar aquí (a la ladrillera) nunca más, pero si siento que tengo que hacerlo, lo haría”, expresó en el documental.

Esta experiencia motivó a Michelle Rodriguez a volver a nuestras tierras y en 2016, llegó hasta los Andes para someterse a un ritual de Ayahuasca como parte del documental de Michael Zapolin titulado "The Reality of Truth".

Michelle Rodriguez decidió trabajar en esta producción era participar en la milenaria sesión espiritual y vivir de cerca esta experiencia pero también, para que la ayudara a superar la pérdida de su amigo, el actor y compañero en "Rápidos y furiosos", Paul Walker, quien falleció ese mismo año en un accidente de tránsito.

“Mi viaje de Ayahuasca me hizo sentir triste por el hecho de que él (Paul Walker) me dejó aquí. No era tanto tristeza porque se fue, sino más bien celos porque se haya ido primero”, dijo Letty en el documental.

Pero eso no es todo, pues en 2017 concedió una entrevista al blog peruano dedicado al sétimo arte, Fanáticos del Cine, y quedó fascinada cuando le obsequiaron un morral rosado con detalles andinos que fue confeccionado por artesanas peruanas.

“Wao, esto es estupendo (...) La verdad que Perú cuenta con una historia tan bella y espiritual. Simplemente hablando de esta tierra me siento muy bien”, declaró la protagonista de “Rápidos y furiosos”.

Michelle Rodriguez volverá a la pantalla grande interpretando a Letty, uno de sus personajes más queridos, en la novena entrega de la franquicia hollywoodense “Rápidos y furiosos” y esta oportunidad, sorprenderá a todos sus seguidores con un radical cambio de look.

