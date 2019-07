Milett Figueroa: "No soy solo una mujer sexy" | VIDEO

Por: Adriana Rojas



Las apariciones de Milett Figueroa han sido diversas, desde programas concurso que empujaron su fama hasta apariciones resaltantes en televisión nacional y cine. El actual reto que enfrenta la joven actriz es asumir uno de los protagónicos en el musical "Pantaleón y la visitadoras". La recordada novela de Mario Vargas Llosa ha sido adaptada al teatro en formato musical para deleite de los espectadores. La también modelo recrea el personaje de “La brasileña”, la sensual mujer que conquista el corazón de Pantaleón, quien es encarnado en esta oportunidad por Emanuel Soriano, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher. Catalogada como una de las mujeres más sexys de la farándula local, la popular "Milechi" rompe con el estigma de los chicos reality para entregarse a la concentración que necesita su ansiada carrera como actriz, esta vez en las tablas. "Cuando estoy en este escenario siento maripositas del amor que siento al estar acá", comenta con una enorme sonrisa de emoción.



En el programa #Dilo con Jannina Bejarano, también recuerda los primeros pasos que realizó para adentrarse en el mundo del espectáculo. "Yo empecé distinto a las demás, porque llegué de Arequipa y me metí a estudiar actuación, pero a la vez ingresé a un reality porque, de alguna manera, pensé que por ahí podría entrar al mundo de la actuación”. Milett reconoce que, si bien se hizo conocida por su participación en los programas concurso, no fue la mejor estrategia para cumplir con su verdadera ilusión, ser actriz: “fue en una dirección equivocada porque me conocieron en el medio, mas no me conocieron en el mundo actoral", afirma.

Y aunque una de las características que más resalta en la exguerrera es su sensual figura, señala que no le gusta ponerse dicha etiqueta porque tiene actitudes que van más allá de su belleza: “Yo no quiero identificarme como una mujer sensual o una mujer sexy. Sí, puedo utilizarlo, mas no es lo único que puedo tener”.

Respecto a las polémicas protagonizadas en el pasado, la ex "Ninfa Del Rio" de la serie 'De vuelta al Barrio', señala que ha crecido con el pasar de los años, intentando enfocarse solamente en lo positivo. Sin embargo, el espectáculo no es ajeno a las críticas y, para Milett, lo más difícil al enfrentar este mundo de cámaras y luces, ha sido no responder a ningún comentario. "No salir a defenderse cuesta mucho, pero es la mejor elección cuando una solo quiere hablar de su trabajo", enfatizó.

Milett Figueroa además confesó las diferentes razones por las que actualmente no tiene pareja sentimental. Reveló que entrar a la iglesia vestida de blanco no es uno de sus sueños futuros y que convertirse en madre le daba bastante miedo.



