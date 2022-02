Cruella De Vil es una de las villanas más icónicas de Disney por su retorcida pero ingeniosa mente creativa, y sobre todo por los increíbles atuendos que forman parte de su armario. Este elemento es un sello característico de todas las versiones pasadas de esta antiheroína y la interpretación de Emma Stone en el live action ‘Cruella’ no fue distinto. Así lo confirma sus recientes nominaciones a los Oscar 2022.

MIRA TAMBIÉN: Oscar 2022: estos son los nominados a la categoría Mejor Diseño de Vestuario

El spin-off de la villana de 101 Dálmatas ha sido tema de conversación entre los amantes de la moda en el último año debido a los sorprendentes atuendos creados por la diseñadora de vestuario Jenny Beavan. Reconocida en la industria gracias a su Premio Oscar por su trabajo en ‘Mad Max: Fury Road’, Jenny confeccionó diversos looks inspirados en grandes personajes del mundo de la moda y el contexto histórico donde se orienta el filme, hecho que la ha llevado a ser nominada nuevamente a la Academia de Hollywood, los premios BAFTA y los Critic’s Choice Awards en la misma categoría ‘Mejor Diseño de Vestuario’.

Decidida a abrirse camino en la industria de la moda con sus diseños de ropa, Estella (el verdadero nombre de Cruella en el filme) une fuerzas con dos jóvenes ladrones que convierte en sus amigos para hacerse un nombre en las calles de Londres de 1970 ‘s. El talento de la joven estafadora logra captar la atención de la sofisticada y aterradora Baronesa von Hellman, interpretada por la actriz Emma Thompson. No obstante, una serie de eventos hacen que el lado siniestro de Estella florezca y se transforme en la villana que todos conocemos. La nueva Cruella De Vil de Disney es una mujer rebelde, irreverente y extravagante que hace una oda a grandes diseñadores de moda a través de sus imponentes trajes.

Jenny Beavan confesó que John Galliano y Vivienne Westwood fueron sus dos grandes referentes al momento de crear los looks de Cruella, hecho que podemos comprobar a través de la extravagancia y esencia teatral muy a la Galliano que componen los trajes de la antiheroína. Por su parte, la madre del punk fue homenajeada a través de elementos como el tartán, cuero negro y las perfomances de Cruella frente a la Baronesa von Hellman, las cuales tenían componentes políticos como lo suele y solía hacer Westwood en plena revolución del punk rock que se dio en Londres en la década de los setentas. Christian Dior y Cristóbal Balenciaga fueron otros diseñadores de alta costura en los que la diseñadora de vestuario se inspiró para la estética del live action, específicamente para las teñidas de la baronesa Von Hellman. Su vestuario contrasta completamente con el de la villana gracias a sus elegantes tocados, accesorios y las estructuras marcadas y limpias que vemos en los vestidos de gala.

No obstante, por más maravilloso que resultó el vestuario, no es lo único que llamó la atención de este spin-off, el maquillaje también es otro punto fuerte que ha recibido críticas positivas. Nadia Stacey, Naomi Donne y Julia Vernon fueron nominadas a los Premios Óscar, BAFTA y Critic’s Choice Awards en la categoría de ‘Mejor Maquillaje y Peinado’ por los deslumbrantes looks que crearon para ‘Cruella’. De esta manera, el reboot de este clásico animado nos presenta una versión completamente diferente y súper fashionista de la villana más glamurosa de Disney que ha dejado a los amantes de la moda con sed de más.

TE PUEDE INTERESAR

Oscar 2022: Entérate por qué “House of Gucci” está nominada a mejor maquillaje y peinado

Oscar 2022: estos son los nominados a la categoría Mejor Diseño de Vestuario

Oscar 2022: conoce los nominados a Mejor Maquillaje y Peinado

Conforme a los criterios de Saber más