La repentina pérdida de 700 mil seguidores fue tan solo el comienzo del calvario de Hailey Bieber. A raíz de toda la polémica en torno a las tensiones entre ella y Selena Gomez, las críticas fueron escalando hasta convertirla en una de las mujeres más odiadas del momento. Y parece que la gota ya rebasó el vaso porque la misma Selena salió a pedir que todo el odio pare a través de un revelador mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

A través de un texto en letras blancas y fondo negro, Selena Gomez reveló que Hailey Bieber se le acercó para decirle que viene recibiendo mensajes de odio e incluso amenazas de muerte a raíz de la polémica entre ambas. Habiendo experimentado el acoso y el bullying en carne propia, Selena no dudó en salir a defender a Hailey de los malintencionados comentarios.

“Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que está recibiendo amenazas de muerte y una negatividad de odio muy grande. Esto es lo que no defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que esto termine”, escribió.

(Foto: IG @selenagomez)

Luego de este contundente llamado a la paz por parte de Selena, sus fanáticos aún continúan reacios a bajar la guardia en torno a Hailey. En la última publicación de la cantante, varios empezaron a dejar mensajes de apoyo y reconocimiento a la actitud conciliadora de Selena; aunque algunos aún se mantuvieron cautelosos frente a Hailey, quien aún no se ha manifestado públicamente sobre dicho mensaje.

“Selena realmente estás ‘matando con amabilidad’ a Hailey aunque ella no lo merezca”, “Por qué eres tan amable? Basta. Ellos no te merecen”, ”Pero Selena, ella inició el bullying”, “Si quieres ser defensora contra el bullying, no seas amable con los abusadores que solo muestran interés cuando les choca” y “Hailey te insulta y luego se te acerca para que la defiendas? Rayos” fueron algunos de los comentarios de fanáticos que no piensan dar su brazo a torcer a menos de que la misma Hailey se pronuncie al respecto.

Todo el acoso que Hailey está sufriendo ahora ya dejó de ser únicamente por Justin Bieber. La situación escaló hasta el punto de convertirse en una ‘guerra fría’ entre las mismas celebridades que empezaron a tomar bandos. Kendall y Kylie Jenner, aparentemente, del lado de Hailey; Taylor Swift y Lady Gaga, aparentemente, del lado de Selena; y así sucesivamente. Tenga la razón quien tenga, está claro que Selena está dispuesta a alzar su voz para parar el bullying en todas sus formas, incluso si se trata de Hailey Bieber.