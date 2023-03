Estos últimos meses, las acusaciones de infidelidad están a la orden del día y parece que ni la relación de Becky G se salva. Apenas a tres meses de anunciar su compromiso con el futbolista estadounidense-argentino, Sebastian Lletget, la intérprete de “Mamiii” se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que surgieran fuertes acusaciones de infidelidad en contra de su prometido.

La cadena de celebridades infieles parece de nunca acabar. Hace unas horas, Becky G se convirtió en tendencia en redes sociales a raíz de una posible desgracia: su flamante novio le habría sido infiel tan solo dos meses después de haberse comprometido. Las acusaciones se dieron a conocer a través de una cuenta anónima de Instagram, cuya creadora afirma tener contundentes pruebas (entre ellas un vídeo íntimo) que demostrarían que Sebastian le fue infiel a la cantante en febrero de este año.

La misteriosa cuenta publicó una reciente foto de la pareja con un muy descriptivo mensaje donde alegaba que el futbolista la engañó con ella durante su viaje a España. “ Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no miento!, el único falso y mentiroso es tu novio que te engaña con muchas mujeres más ”, decía la publicación de la cuenta que ahora se encuentra en privado.

(Foto: IG @ja29po)

Las pruebas que demostrarían que Sebastián engañó a Becky G

La polémica publicación no fue lo único que la supuesta amante expuso, pues también lo hizo a través de historias de Instagram donde se mostraron mensajes privados donde coqueteaban, clips que demostrarían que se fue de fiesta con otras mujeres e incluso un audio donde supuestamente se escucha a Sebastian hablando sobre la infidelidad como un ‘momento de debilidad’. “ No puedo estar haciendo esto, estoy en una relación, era un momento débil. Te mandé mensaje, pero ahora me siento muy mal por varias razones, pero te pido perdón en serio ” se alcanza a escuchar en el polémico audio.

Según las declaraciones en la misteriosa cuenta, la presunta mujer afirma que no va a parar hasta contactar a Becky G para demostrarle personalmente todas las pruebas sobre cómo la engañó su novio en su viaje a España. “No me vas a callar Sebastián Lletget”, se lee en algunas de las historias.

En cuestión de horas, las fotos y videos que se compartieron desde la cuenta “@ja29po” de Instagram dieron la vuelta al mundo por lo reveladoras y contundentes que parecen ser. Por el momento, Sebastian desactivó y limitó comentarios en todas sus publicaciones de dicha red social; aunque aún no se pronunció al respecto. Por su parte, Becky G tampoco se ha pronunciado públicamente sobre el tema.