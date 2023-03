Una de las estrellas del momento, Georgina Rodríguez, ha hecho su primera aparición en el programa más visto de España. Sí, la influencer y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo se sentó en el set de “El Hormiguero” y conversó de todo con el conductor, Pablo Motos. Aunque nos gustaría decir que todo ha ido de maravilla, la verdad es que no fue así. Si bien la protagonista del reality de Netflix “Soy Georgina” se mostró auténtica y risueña, muchas de las frases que soltó en vivo nos dejaron con cierto sinsabor. De ahí que miles de usuarios en redes sociales la criticaron por ser “excesivamente superficial” y “antinatural”.

Georgina Rodríguez asegura no ser materialista durante entrevista en “El Hormiguero”

Como su primera visita a un programa de televisión en vivo, la famosa influencer habló de casi todos los aspectos de su vida. Desde sus cinco hijos y su relación con Cristiano Ronaldo, hasta su lujoso estilo de vida y los regalos que da y recibe. Precisamente esto último fue lo que causó polémica de parte de los cibernautas. Mientras la entrevista se desarrollaba en vivo, en Twitter ya encontrábamos miles de comentarios calificando a Georgina Rodríguez como una persona “materialista”, “inaguantable” y “estirada”.

Foto: El Hormiguero

Y de poco -o nada- sirvió que la modelo argentina quisiera cambiar el concepto que la mayoría de personas tienen acerca de ella y su famosa pareja. “Cristiano y yo no somos materialistas” , afirmó para luego tropezar diciendo: “Le he regalado tres coches, pero ya no le regalo más. Ya no es original”.

“También te digo que mi rutina, allá dónde voy, es siempre la misma. Hijos, colegio, entreno, de vez en cuando voy a restaurantes, y trabajar. Y viajar. Gracias a Dios, tenemos facilidades y podemos viajar mucho”, continuó.

Georgina Rodríguez habla sobre la pérdida de su bebé: “Me ha traído mucho amor, mucha oscuridad pero mucho amor”

Dejando de lado los temas superficiales, Gio también tuvo un momento emotivo y de reflexión. Como recordamos, Georgina y Cristiano tuvieron que vivir el trágico episodio de ver cómo fallecía uno de los mellizos que esperaban en plena labor de parto. Bella Esmeralda, una de los mellizos, llegó al mundo bien, pero el otro bebé, un niño, no soportó las complicaciones.

Foto: El Hormiguero

“Esta temporada haberla hecho me ha servido de mucho. Elegí de directora a una mujer que me identifiqué mucho y me gustó. Y me he sentido súper feliz y muy rodeada después de la pérdida de mi bebé. Gracias a Dios he tenido la suerte de poder compartir la tragedia con mi gente” , contó emocionada.

Si bien Georgina cuenta que “no hay explicación” para describir un momento tan duro como ese, siempre recuerda a su ángel y lo lleva tatuado en su piel.

La pareja de Cristiano Ronaldo revela detalles de su lujosa vida en entrevista en vivo

Con enorme orgullo, Georgina reveló la lista de privilegios que vive a diario. Desde afirmar que viaja tanto que ya no sabe ni dónde está, o que lleva en su dedo un diamante de 9 quilates valorado en una suma de la que no tiene ni idea. Algo que sorprendió a más de uno (nos incluimos) es que tiene un vestidor tan gigantesco en la ciudad de Riad que su novio no para de decirle que hay que comprar más ropa porque está muy vacío. Y no podemos olvidar la colección de 150 bolsos que maneja la estrella de Instagram.

Foto: El Hormiguero

Georgina también contó que por su último cumpleaños Cristiano Ronaldo cerró un restaurante en Dubai y proyectó sobre uno de los rascacielos de la ciudad el tráiler de la primera temporada de su reality.