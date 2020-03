Si para hacer un postre se necesita gran talento, para elaborar una paleta rellena con sabor a pie de limón, milhojas de fresa u otro postre se debe necesitar el triple. Esta idea en el Perú tiene como nombre comercial ‘Zacateca’, y su creadora se llama Sandra Da Ponte, una maestra de nido, que dejó todo por abrir un negocio familiar y cumplir un pendiente en su vida: la repostería.

¿Pero cómo empezó todo? Sandra cuenta que viajó con su esposo de vacaciones a México, ahí ambos quedaron enamorados y endulzados con el sabor de las paletas rellenas, un sabor nuevo para ellos, pero deliciosos. Cuando regresaron a Lima, las paletas siguieron rondado la cabeza de Sandra, hasta que las vio como alternativa de negocio y emprender, al fin, en el tan ansiado negocio familiar.

Sandra Da Ponte en la actualidad tiene 11 tiendas de paletas rellenas en Lima y 1 en Arequipa.

“La primera paleta rellena que probamos en México fue la clásica: Fresa con leche condensada, nos gustó tanto, que quisimos traer al Perú ese concepto. Aquí no existían, fuimos los pioneros. Así es que nuevamente, empacamos maletas y regresamos a México a estudiar por dos semanas un curso de paletas rellenas. En honor al país nombramos al local ‘Zacateca’”, recuerda la empresaria.

Sin embargo, Sandra quiso darle su propio toque personal, convirtiendo estas paletas en alucinantes postres. Y así, como un juego, de nueve sabores que creó en un inició, hoy cuenta con 33. Uno más arriesgado que el otro.

“Cuando un postre se me mete en la cabeza, sueño con las fórmulas de paletas rellenas. Para conseguir el helado de queque de zanahoria, me he demorado un mes, que el toquecito de canela, que el queso crema”, dice Da Ponte.

‘Zacateca’ tiene cuatro años de existencia y con el tiempo han aparecido negocios con propuestas similares, pero Sandra, afirma que ella siempre apunta a ofrecer un producto natural.

¿Cuál es el plus? “No tienen preservantes, ni reforzantes de color, ni de sabor. Además, son paletas frescas, máximo tienen dos días”, cuenta Sandra. Cada una de sus paletas rellenas tiene un costo de 8 soles.

¿Qué sabores prefiere el peruano? “Fresca con leche condensada, lúcuma con chocolate, trufa con chocolate, pie de limón. El peruano es dulcero, de todas maneras. Come paletas, tanto en verano, cómo en invierno”.

Para los diabéticos (o a dieta) ofrece los de uva borgoña y mango sin azúcar, y para los alérgicos a la lactosa están los de frutos rojos o la de piña, muña y maracuyá.

El éxito de ‘Zacateca’ en la actualidad es tal, que cuenta con 11 tiendas en Lima y 1 en Arequipa. “Para dedicarme de lleno al negocio dejé mi trabajo como profesora de inicial, y me esmeré por hacer crecer la empresa familiar, y así ha quedado, en familia. Aquí ayudan mis hijas, mi esposo, y mi hermana”.

