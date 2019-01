Todo sobre 'Haus Beauty´, la línea de maquillaje de Lady Gaga

Luego de las exitosas líneas de maquillajes de Rihanna y Kylie Jenner, Lady Gaga se ha sumado al grupo de celebridades que apuestan por el mundo 'beauty' y ha creado su firma de cosméticos: 'Haus Beauty'.

Aunque la cantante no ha publicado nada al respecto aún, se sabe que su compañía Ate my Heart Inc ha registrado una nueva marca, bajo el nombre mencionado anteriormente, que contiene un abanico de productos desde mascarillas faciales hasta labiales, bases y demás. Hasta el momento, no se saben más detalles.

Sin embargo, es válido recordar que esta no es la primera participacion de Gaga en el sector pues, de hecho, es embajadora de la firma Marc Jacobs y ha trabajado para MAC en ocasiones anteriores.

¿Qué sorpresas traerá su firma? Tendremos que esperar algunos meses.