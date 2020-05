Esta pandemia mundial ha generado que sociedades enteras tuvieran que parar sus actividades para poder frenar la propagación del coronavirus. Es evidente que a raíz de esta situación, millones de personas han empezado a sentirse muy abrumadas por estar un largo periodo confinados en sus hogares.

Sin embargo, gracias a la tecnología y el internet han surgido toda una serie propuestas con respecto a actividades que podemos realizar en casa. Además, podemos observar que han nacido diversas tendencias en las redes sociales, las cuales son bastante tentadoras. Como es el caso del cambio de imagen durante esta cuarentena.

En definitiva, muchos han optado por alternativas caseras para mantener su imagen, tal vez han realizado un ligero retoque en las puntas para mantener el corte, o han teñido su cabello con colores fantasía. No obstante, es probable que la mayoría de nosotros no contemos con los materiales necesarios e ideales para llevar a cabo un cambio de . Del mismo modo, debemos considerar que si queremos realizarnos un corte muy elaborado, en efecto necesitaremos la ayuda de un verdadero experto.

Asimismo, es posible que más de uno de nosotros sintamos- en especial en estos momentos- que necesitamos renovarnos, vernos de forma distinta y tener más confianza en nosotros mismos. Por lo que no vemos las horas de poder acceder a un salón de belleza y dejar nuestro cabello en manos de un especialista que de seguro hará maravillas con él.

Cabe señalar que, debemos ser pacientes, esta batalla aún no la hemos ganado por completo; no obstante, poco a poco se irán habilitando nuevamente algunos comercios. Es sumamente importante que cuando eso sea posible, debemos tomar todas las medidas del caso, si es que tenemos la oportunidad y el deseo de ir a una peluquería.

Por esta razón te daremos a conocer cuáles son los cortes que están marcando tendencia durante esta temporada. Además, debes tomar en cuenta que siempre un buen corte de pelo puede favorecer nuestra piel, realzar nuestros ojos o beneficiar nuestro rostro.

-SHAGGY BOB-

Definitivamente, esta temporada no regresan las capas muy marcadas, pero sí el de las capas que dan movimiento al cabello, realzando la textura natural. Si estás en la búsqueda de un corte atrevido, pero sutil, no caben dudas de que es ideal para ti. Los estilistas apuestan por el Shaggy bob, con o sin flequillo, para aportarle cierta libertar al cabello, lo que lo convierte en un corte atemporal y sofisticado, y que además, no requiere tanto mantenimiento.

Es un corte que generalmente es hasta los hombros o que se lleva a la altura de la mandíbula, igualmente, es excelente, ya que se adapta a cualquier tipo de cabello.

La naturaleza del shaggy bob es dar volumen, en especial en la parte superior de la melena. (Foto: Getty Images)

-BLUNT CUT-

Tal vez sea uno de los cortes más icónicos de estos tiempos, ya que es un look que diversas chicas alrededor del mundo lo lucen con mucha actitud. Por ejemplo, en la entrega de los premios Golden Globes 2020, algunas estrellas de Hollywood llamaron nuestra atención por llevar el blunt cut.

Este corte se caracteriza por ser 100% limpio en las puntas, es decir, no posee desfilados ni capas. Sin embargo, algo que debemos tomar en consideración es que tiene sus reglas y secretos, pero también es un estilo que nos permite jugar y ser creativos. Como es el caso de un corte bob asimétrico, totalmente recto o más corto atrás, lo importante es no olvidar que las puntas deben ser pulidas y sólidas.

Este corte es 100% limpio en las puntas, o sea que no posee desfilados ni capas. (Foto: Getty Images)

-LA MELENA INDEFINIDA-

Este es el corte ideal para todas aquellas chicas que aún no quieren arriesgarse a perder por completo su largo. La cabellera por la clavícula o que sobrepasa los hombros marcará el liderazgo de las tendencias de pelo largo. Digamos que es una melena más larga que un Lob y más corta que un largo XL. Asimismo, en esta temporada lo más recomendable es que la melena no sea completamente recta, sino estilada formando texturas con movimientos y dando gesto al cabello.

Este look admite algunas variantes como el flequillo y es súper cómodo para cualquier tipo de cabello, ya sea liso o rizado, y favorece a todo tipo de rostro.

Es un largo arriesgado porque está en ‘terreno de nadie’, pero esta muy en tendencia. (Foto: Vogue)

-CORTO CRECIDO-

Actualmente son muchas las mujeres que están apostado por cambios de looks más radicales, uno de ellos son aquellos cabellos cortos, pero con una particularidad: son cortes cortos, pero ligeramente crecidos que se caracterizan por tener los contornos no tan limpios, más irregulares, generando un aspecto más informal y natural al corte. También posee zonas ligeramente más largas como las patillas o la parte frontal.

Otro aspecto fundamental que debemos tomar en cuenta si queremos lucir este corte, es que debemos adaptar cada versión al tipo de cabello, al rostro y a las necesidades de cada persona.

Son cortes cortos, pero ligeramente crecidos dando un aspecto más informal y natural. (Foto: Vogue)

-PIXIE-

Si tienes pensado cortar por lo sano, es la hora de rendirte al corte pixie, ya que funciona muy bien para todo tipo de rostros, cuadrado, triangular, redondo, corazón y ovalado. Además, uno de los aspectos positivos de este tipo de looks es su versatilidad, ya que es un estilo que es muy fácil para peinar.

Una gran opción es llevar el pixie con raya al lado, la particularidad de este estilo es que tanto los laterales y la nuca van más rapados y la parte de arriba se deja más larga. Otra variante que queda muy bien con este estilo es el pixie con flequillo largo, el cual se caracteriza por tener el cerquillo tupido y algo asimétrico, el cual compensa muy bien con las patillas y dejando el pelo súper corto en la nunca, lo que logra armonizar el rostro a la perfección.

El corte pixie es el resultado de un estilo andrógino, apetecible y sexy. Es muy práctico, cómodo de llevar y nos devuelve un aire fresco lleno de dinamismo para un cambio radical de estilo.

-FLEQUILLOS NATURALES-

Ni rectos, ni tupidos, ni pulidos. Los flequillos esta temporada, son naturales. Se caracteriza por su irregularidad, ya que son más informales, los cuales podemos adaptar a cada tipo de rostro, así como a la textura de cada cabello.

En definitiva, son flequillos desestructurados, adaptados a las capas del cabello para buscar una armonía. Cabe destacar que, un cabello capeado con un flequillo muy denso, no funciona. Los flequillos se adaptan al tipo de rostro, por supuesto, pero también a esa nueva tendencia de capas, melenas desestructuradas, para integrarlos en el corte y que tengan sentido.

Esta temporada los flequillos son con acabados más naturales, y podemos adaptarlos a cada tipo de rostro.

-MULLET-

Inspirado en los años 80, Miley Cyrus fue la primera famosa en atreverse con este look. Transgresor y con mucha personalidad, es uno de los estilos que más se vamos a ver durante esta temporada. Sin lugar a dudas, el mullet es perfecto para el cabello fino, ya que el desfilado y las puntas desiguales crea un extra de volumen, y para las mujeres que tengan el rostro ovalado y los rasgos pequeños.

Las que tengan la cara redondeada y la mandíbula ancha, en cambio, no se verán muy favorecidas porque este corte deja demasiados descubiertos las mejillas y el mentón.

El mullet es perfecto para el cabello fino, ya que el desfilado y las puntas desiguales crea un extra de volumen.

