Si bien es cierto, cuando decidimos hacer un “borrón y cuenta nueva” en nuestras vidas, es fundamental enfocarnos en una transformación más hacia el interior, justamente para poder proyectarla en el exterior. Sin embargo, durante décadas los cambios de look han tomado gran protagonismo en estos procesos, ya que para muchos es una pieza clave para poder hallar el equilibrio que tanto desean y estar en constante de renovación.

Por lo general, cuando estamos en esa búsqueda de transformación, tendemos a cortarnos el pelo o en casos más radicales, optamos por teñirlo, con la finalidad de salir un poco de nuestra zona de confort.

En definitiva, es una forma de expresión, y aunque a veces sean algo arriesgados y no siempre salgan del todo bien, pueden ser procesos muy divertidos y liberadores.

Las estrellas de Hollywood son una inspiración indudable al momento de apostar por un cambio de look, debido a que constantemente están apostando por nuevos colores. Y es justo durante esta cuarentena, que algunas celebridades han decidido volver a colores que sabían que les funcionaban y, otras han experimentado por primera vez una tendencia determinada.

“Vamos a ver mucha más coloración monocolor este 2020, ya que es una manera fácil pero potente de convertir tu pelo en accesorio”, aseguró la estilista Sam McKnight a la edición española de la revista Vogue.

A continuación, algunas de nuestras artistas favoritas que han teñido su pelo con colores fantasía durante esta cuarentena.

-HILARY DUFF-

El pasado fin de semana, la recordada actriz de la serie “Lizzie McGuire” compartió con sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram su nuevo look, un corte bob mediano de color azul, el cual reemplaza a su icónica cabellera rubia.

La imagen ha dejado a gran parte de sus seguidores atónitos. Como se puede observar en los comentarios, Nikki Lee, una de las peluqueras y asosoras de imagen de varias celebridades, le escribió “lo hiciste” en uno de los comentarios. Asimismo, Vanessa Hudgens, la estrella de “High School Musical”, también ha aprobado el cambio: “lol love”, comentó.

Por otra parte, hay quienes se han mostrado más resistentes hacia esta nueva imagen de Duff: “ufff…. No es mi color favorito. Me gustaba cuando su pelo era corto, pero qué pasó con ese color. Me gusta más su melena rubia”, aseguró un usuario.

-ELLE FANNING-

La intérprete de la cinta “Maléfica” se ha caracterizado por lucir su cabellera larga y rubia. Sin embargo, Fanning se ha sometido a un cambio de look, optando por unos reflejos rosas y lo ha compartido con sus seguidores de Instagram.

Cabe señalar que, esta no sería la primera vez que la actriz apuesta por un cabello rosa. De hecho, ella fue una de las pioneras en llevar esa tonalidad hace unos años atrás, específicamente, en el 2016, cuando se encontraba en la promoción del filme “The Neon Demon”.

La actriz compartió su nuevo cambio de look a través de una historias en su cuenta de Instagram

-BEHATI PRINSLOO-

La modelo y esposa del cantante Adam Levin, sin lugar a dudas, siempre se ha diferenciado del resto de sus compañeras por su espíritu rebelde y su estilo boho- rockero. En esta ocasión, la madre de dos, ha aprovechado estos días de cuarentena para teñir su pelo de rosa y lila, apostando esta vez por la fantasía en su melena.

Tampoco sería la primera vez que la maniquí sorprende a sus fans con un cambio de look radical, ya que el año pasado, Prinsloo pasó de rockera grunge a mami cool en una sola coloración, con una tonalidad entre el rojo y rosa, demostrando así, su espíritu noventero.

-JENNIFER LOVE HEWITT-

Otra de las estrellas que ha caído rendida ante esta tendencia ha sido la actriz de la recordada película de los años noventa “I Know What You Did Last Summer”, Jennifer Love Hewitt, quien sorprendió a todos sus seguidores durante esta cuarentena al mostrar sus mechas de color fucsia.

“Esta es la sonrisa de una chica que se acaba de dar unos reflejos rosas ella sola en su casa, porque qué otra cosa puede hacer una estos días”, ha escrito la intérprete junto a un selfie en el que muestra el resultado final de su experimento.

