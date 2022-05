¿Se reunirá toda la familia este 8 de mayo y no sabes qué ponerte? ¿La pasaras solo con tu esposo y quieres sorprenderlo? ¿Solo quieres sentirte cómoda pero especial en el Día de la Madre? Gracias a las nuevas tendencias de otoño 2022, las propuestas de las pasarelas y los grandes diseñadores, debes saber que hay prendas claves que no debe faltar en tu armario para lucir siempre bella. Marina Mora, especialista en moda y belleza y directora de la Escuela Marina Mora, comparte con nosotros en esta nota siete looks para usar en este día especial.

Las faldas de cuero:

Si hubiese que elegir una prenda que defina el otoño de 2022, esa sería la falda de cuero que te da un estilo inigualable. Si la falda de cuero es corta, es muy recomendable combinarla con medias negras. Esta prenda puede ser combinada con prendas de lana grandes y colores neutros, en cuanto al calzado es muy fácil de combinar, ya que cualquier bota va a combinar a la perfección.

(Fotos: Marina Mora Escuela)

Vestidos largos:

Los vestidos de otoño son una pieza fundamental esta temporada, son prendas que están en tendencia, se puede utilizar vestidos de telas cálidas como lana o telas gruesas para sobrellevar las bajas temperaturas.

(Fotos: Marina Mora Escuela)

Prendas CUT OUT:

Se refiere a las prendas que tiene cortes estratégicos, lo que le agrega un toque diferente al diseño. El escote es protagonista a través dobles aberturas, escote halter, con un hombro descubierto, cortes asimétricos, o en los laterales de la cintura. Donde lleves el recorte llevaras las miradas.

(Fotos: Marina Mora Escuela)

Abrigos:

Mas allá de ser una prenda que te cubra del frío, es una pieza estrella en esta temporada. Puedes optar por un abrigo largo, es una prenda que no puede faltar en tu armario.

Abrigo de lana con cuello envolvente: Al tener una silueta en A favorece a todas las figuras.

Al tener una silueta en A favorece a todas las figuras. Abrigo de cuadros: Es una prenda clásica que nunca pasa de moda y que le dará un look chic a tu atuendo.

Es una prenda clásica que nunca pasa de moda y que le dará un look chic a tu atuendo. Abrigo capa: Esta prenda te da un look elegante, además de ser muy fácil de combinar.

Esta prenda te da un look elegante, además de ser muy fácil de combinar. Puffer Jacket: Es un abrigo acolchado cálido y acogedor básico de la temporada. Este año se presenta en versión glamuroso, silueta alargada y también cropped, colores estridentes, con cinturón, estampados, tejidos de poliéster y efecto cuero.

(Fotos: Marina Mora Escuela)

Corsé:

Esta prenda está nuevamente de moda y puede usarse de distintas formas.

Encima de una blusa: Si quieres darle un aspecto desenfadado a tu look esta es una muy buena opción.

Si quieres darle un aspecto desenfadado a tu look esta es una muy buena opción. Debajo de un abrigo: Este uso tiene como fin darle un toque sexy al atuendo.

Marina Mora comparte con nosotros las prendas básicas que debemos tener en nuestro armario para lucir bellas. (Fotos: Marina Mora Escuela)

Botas largas:

En cuanto al calzado estos zapatos están en tendencias, sobre todo aquellas que sobrepasan la línea de la rodilla y se ajustan a la pierna.

Marina Mora comparte con nosotros las prendas básicas que debemos tener en nuestro armario para lucir bellas. (Fotos: Marina Mora Escuela)

Mocasines:

Aunque poseen una estética masculina es el calzado más cómodo y sofisticado para llevar a diario. La tendencia hoy es con suela track o tacón, una tendencia de los años 90s que ha regresado actualizado para convertirse en la pieza capaz de elevar un outfit.

Marina Mora comparte con nosotros las prendas básicas que debemos tener en nuestro armario para lucir bellas. (Fotos: Marina Mora Escuela)

Debemos tener en cuenta que la tendencia en colores de esta época es el marrón, ya sea abrigos, pantalones, bolsos, suéter, chalecos, cinturones, vestidos, este color otoñal, al ser una gama cromática te permite hacer muchas combinaciones convirtiéndolo en gran protagonista de la temporada.

