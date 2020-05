Son evidente las terribles consecuencias que ha generado la pandemia del coronavirus alrededor del mundo. Como bien sabemos, esto ha impactado a toda una serie de industrias, y tal vez una de las más afectadas el mundo de la moda, ya que muchas marcas han tenido que paralizar por completo su producción, y por ende cerrar sus tiendas. Asimismo, esta situación también estaría perjudicando al calendario anual de la moda, lo cual implica las semanas de la moda, cruceros, eventos, alfombras rojas, y demás.

Si bien es cierto, durante este oscuro momento, muchas figuras de esta industria están sacándole provecho a la situación, y apostando por nuevas y creativas alternativas, las cuales exigen un cambio drástico, pero en muchos casos necesario. Por ejemplo, durante este periodo diseñadores como Giorgio Armani están fomentando la importancia de implementar un sistema de moda sostenible, o como la nueva alianza entre Vogue, Amazon y el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), lo que le permitirá a nuevos y consagrados diseñadores de alta costura afectados por la crisis sanitaria, que puedan ofrecer sus creaciones a un mayor número de clientes.

Cabe recordar que, otro gran paso que ha realizado esta industria es lo anunciado hace unas semanas por la Cámara Nacional de Moda Italiana, en referencia a la próxima Semana de la Moda Masculina de Milán, la cual será el primer evento de moda digital que se llevará a cabo del 14 al 17 de julio.

No caben dudas de que, este es un año de cambios, de oportunidades y de crecimiento, es un momento que nos invita a renovarnos y reflexionar sobre la vida en general. Esto es justo lo que ha hecho Alessandro Michele, director creativo de Gucci, pero en su caso él ha decidido no guardarse estos pensamientos, sino que ha querido compartirlo con todos su seguidores de Gucci en Instagram.

-BAJO SUS PROPIAS REGLAS-

A lo largo de sus cinco años al frente de la casa de moda italiana, Alessandro Michele es probablemente uno de los diseñadores que más ha sabido leer las necesidades y pulsiones de la sociedad, y ha sido catalogado por mucho como un creador bastante arriesgado y extravagante en cuanto a sus propuestas, desde la supresión de las rebajas hasta la apuesta por un canon de belleza diverso, con lo cual está dejando una huella inminente en el mundo de la moda.

Por esta razón, no debería sorprendernos su más reciente anuncio a través de la cuenta oficial de Gucci. Básicamente, por medio de seis cartas (en inglés e italiano), Michele ha presentado un nuevo modelo de negocio, el mismo que alteraría el ciclo de la moda tal y como lo conocemos, puesto que ha optado por una reducción del número de colecciones anuales, que pasará de ocho a dos. De esta manera, la marca ya no presentará sus creaciones en la semana de la moda de otoño-invierno, primavera-verano, crucero y pre-fall.

“Voy a abandonar el ritual agotador de las temporadas y los desfiles para recuperar una nueva cadencia, más cercana a mi forma de expresión. Nos reuniremos solo dos veces al año para compartir capítulos de una nueva historia. Capítulos irregulares, alegres y absolutamente libres que serán escritos difuminando las normas y los géneros, alimentándose de nuevos espacios, códigos lingüísticos y plataformas comunicativas”, explica Michele.

El diseñador italiano, que concebirá dos colecciones al año atemporales, considera que “la ropa debería tener una vida más larga”, y lo demostrará durante la próxima semana de la moda, puesto que en circunstancias normales, sería una firma clave en la Semana de la Moda de Milán, pero Michele no acudirá. “Nuestras impudentes acciones han quemado la casa en la que vivimos. Pensamos en nosotros mismos como seres separados de la naturaleza, nos creímos astutos y todopoderosos”, continúo diciendo en la cuenta de Instagram de Gucci.

-UN EJEMPLO A SEGUIR-

Aunque estas acciones rompen por completo con el paradigma de la moda como tal, Gucci no es la única marca que durante la crisis sanitaria mundial ha puesto sobre la mesa la necesidad de regenerar una industria de la moda cada vez más alejada de las sensibilidades y necesidades contemporáneas. Es importante destacar que, las asociaciones de creadores del Reino Unido y Estados Unidos –el British Fashion Council (BFC) y el Council of Fashion Designers of America (CDFA)- han recomendado a sus miembros que “se centren en no más de dos colecciones principales al año”.

Por su parte, Giorgio Armani resumirá sus dos desfiles de alta costura en uno solo, que se celebrará este próximo enero en Milán y no en París, como venía sucediendo hasta ahora. En él se mostrarán prendas de otoño-invierno y primavera-verano juntas. De la misma forma, el italiano solo organizará un desfile de Emporio Armani que tendrá lugar en septiembre. Además, estudia la posibilidad de dejar de producir colecciones de pre-fall y crucero (las que llegan a las tiendas en junio y diciembre, respectivamente). El objetivo de Armani, como confirma en una entrevista a El País Semanal, es “bajar el ritmo, mostrar menos colecciones y volver a una posición en la que se tome en consideración las demandas reales de los consumidores”.

De hecho, la primera firma que se manifestó al respecto el pasado mes de abril fue Saint Laurent, perteneciente al Grupo Kering como Gucci, que ha anunciado que no participará en la semana de la moda de París del próximo septiembre y que reorganizará su agenda para mostrar sus propuestas a lo largo del año.

En definitiva, reestructurar los calendarios de los desfiles es una de las principales demandas de un grupo de diseñadores y distribuidores capitaneados por el creador Dries Van Noten, y que cuenta entre sus filas con firmas como Marine Serre y Gabriella Hearst y centros comerciales del peso de Nodstrom, Selfridges o Bedgorf Goodman. En una carta publicada a mediados de mayo, piden que se ajusten las campañas de ventas a las estaciones y que se retrasen las rebajas. Es decir, que las colecciones de verano estén en las tiendas de febrero a julio; y las de invierno, de agosto a enero. “No es normal comprar ropa de invierno en mayo”, resume Van Noten.

