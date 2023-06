La habilidad camaleónica que tienen las artistas para cambiar de estilo cada vez que liberan nueva música siempre nos sorprende. Entre las peruanas que más transformaciones ha tenido desde sus inicios en la TV está Flavia Laos, quien luego de abrazar una nueva estética en su faceta como cantante, ahora luce casi irreconocible con los impactantes looks que llevó en su más reciente vídeo musical, “Real Bitch”.

Siguiendo los pasos de muchas celebridades internacionales, Flavia Laos abrazó la nostálgica tendencia de moda de los años 2000 y la fusionó con el ritmo urbano de su música y su sello personal marcado por la sensualidad. Dando como resultado una fresca y juvenil estética que sale del molde de lo que usualmente estamos acostumbrados a ver en la escena musical local.

En “Real Bitch”, una ‘femme fatale’ como Flavia le canta a ese ex que en el pasado no supo valorarla diciéndole que ya es otra mujer. Una dueña de sí misma, de su cuerpo, de sus emociones y decisiones que ahora es más feliz estando sola. Un mensaje de empoderamiento que se busca reflejar en la serie de looks que lleva a lo largo del videoclip.

Los looks de Flavia Laos en su nuevo videoclip

Cinco fueron los looks que Flavia llevó en “Real Bitch”, siendo el primero el más llamativo (y más viral por cierto). Como atuendo principal apostó por un sensual set negro con cadenas y letras plateadas en el top y la falda, a juego con unas botas altas metalizadas. Y aunque lucía de lo más espectacular, lo que más impactó a sus seguidores y el resto de internautas fue el ‘look beauty’. Una larga, lacia y platinada cabellera con un maquillaje dosmilero de sombras glaciales le dio un cambio radical a su imagen hasta el punto de parecer una persona totalmente distinta.

Flavia Laos luce irreconocible durante la sesión de fotos del videoclip "Real Bitch". (Fotos: IG @flavialaosu)

El segundo look, mucho más acorde a una fusión entre lo grunge y Y2K , estuvo protagonizado por un top de mangas largas estampado, con aberturas y aros que se unían con la parte inferior hasta formar un enterizo de tipo ‘cut-out’. Sobre él, una minifalda tableada de cuero que complementó con medias fucsia, botas chunky a juego y un cinturón con tachas.

Flavia Laos en el videoclip "Real Bitch". (Foto: YT/Flavia Laos)

Siguiendo la estética dosmilera, una que Flavia ya había empezado a explorar no sólo en sus looks sobre el escenario, sino también como parte de su sello personal; los otros dos looks donde aparece en coreografía con su séquito de bailarinas son de la marca peruana Tigerfem . La cantante llevó un crop top rosa pastel con la frase “Real Bitch” estampada en letras plateadas, una minifalda fucsia con un diseño 3D y botas altas a juego con el top. En armonía, las bailarinas llevaron outfits muy de los años 2000 (como el famoso buzo de terciopelo y las minifaldas drapeadas) en tonos pasteles como rosa, lila y verde que por cierto están disponibles a la venta en la tienda online de la marca, Tigerfem Society, vía DM en Instagram.

Los atuendos (tanto de Flavia como de las bailarinas) de este look en tonos rosas y pasteles estuvo a cargo de la marca peruana Tigerfem. (Foto: YT/Flavia Laos)

La nota urbana la dio el estilo ‘racing’ que llevó en un look protagonizado por un vibrante traje de cuero de dos piezas en amarillo, negro y blanco. Un diseño también de Tigerfem, marca que vistió a Flavia en incontables ocasiones anteriores. En contraste, las bailarinas lucieron sensuales enterizos negros de tipo ‘cut-out’.

Y por último, pero no menos importante, el look brillante mostró la faceta más sensual de Flavia al estar compuesto únicamente por un vestido de brillos con aberturas y botas altas metalizadas. La cereza del pastel de looks que la multifacética influencer lució en su más reciente vídeoclip que dicho sea de paso contó con una producción muy acorde a la estética del estilo escogido. Efectos de videograbadora de los años 2000, escenografía con autos vintage, muestras del backstage, brillos y luces de colores y demás elementos visuales que terminaron por darle el efecto nostálgico y dosmilero que guía la pauta de estilo. Un trabajo realizado por un creativo equipo de dirección y producción audiovisual.