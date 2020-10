Desde el inicio de la pandemia, nuestra vida ha cambiado rotundamente. Y aunque la cuarentena haya acabado, lo cierto es que las ganas de salir de casa ( y crear looks para ello) no abundan. Aún da miedo reunirnos con nuestros familiares, salir al comprar al supermercado o incluso pasear al perro. Nos encontramos en un desesperante (e infinito) stand - by.

Y así como el curso de nuestra vida cambia, nuestro armario también. Los zapatos han sido los primeros en quedar desterrados: quién necesita un par de botines cuando va a estar todo el día en casa? Las pantuflas (o zapatillas para las más entusiastas) han tomado su lugar. Lo mismo sucede con el jean- la prenda más utilizada por las peruanas- que ha sido reemplazado por el amado (y popular) buzo plomo.

Aceptémoslo, esto no ha sido ninguna sorpresa. De hecho, ya lo veíamos venir. En un mundo donde todo pasa baja cuatro paredes, resulta lógico vestir cómoda y relajada. Por ello, la tendencia “comfy” ha arrasado en todo el mundo, logrando que las prendas como buzos, joggers, poleras, conjuntos, etc…sean los preferidos de las temporada.

Y aunque de vestir cómodas se trata, no significa dejar de divertirnos a la hora de vestir. Por ello, en la galería que acompaña esta nota te recomendamos 5 looks para ir más allá del típico buzo plomo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO





Perú impulsará la moda sostenible en importante feria