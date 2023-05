The Weeknd y Lily-Rose Depp se convirtieron en la pareja favorita sobre la alfombra roja del Festival de Cannes. Con looks a tono, el multifacético cantante y la hija actriz franco-estadounidense estuvieron de lo más sonrientes al asistir a la premiere de su tan esperada serie de HBO, “The Idol”, donde ambos protagonizan a una inusual pareja envuelta en una complicada relación dentro del mundo del estrellato.

Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, acudió a la gala luciendo un clásico traje negro de camisa blanca y corbata de moño personalizado por la firma de lujo Loewe . Ahora en su nueva faceta como actor y creador de la serie al lado de Sam Levinson (quien también posó ante las cámaras al lado de las estrellas), Abel dejó por momento su serena imagen para mostrar una auténtica sonrisa en ciertas ocasiones e intercambiar miradas de complicidad con su coportagonista, Lily-Rose Depp.

(Foto: AFP)

El look de Lily-Rose Depp en el Festival de Cannes

Por su parte, Lily-Rose Depp, como digna embajadora de Chanel , lució espectacular y radiante al apostar por un look protagonizado por un brillante mini vestido strapless de lentejuelas negras y detalles de lazos y pliegues de encaje a tono, además de una flor en el pecho que le dio el toque de color al atuendo. Un mítico diseño de archivo visto por primera vez en la icónica modelo norteamericana Christy Turlington durante la pasarela de la colección otoño-invierno de 1994 .

Complementó su look con guantes y medias largas de textura semitransparente y en color negro que se fundieron con los sencillos tacones negros por los que optó. En contraposición al atuendo monocromático lleno de brillos y detalles, el look ‘beauty’ fue de lo más natural. Minimalista manicura rosa, maquillaje ligeramente ahumado en los ojos y nude en los labios y un despreocupado moño medio con flequillos a los costados lograron que Lily-Rose se sintiera de lo más cómoda sobre la alfombra roja al posar junto a The Weeknd, Sam Levinson y el resto del equipo de la serie que le dio la oportunidad de tener su primer rol como protagonista de televisión.