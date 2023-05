La historia de amor de Adriana Kihara y Renzo Portugal no podría contarse sin mencionar a Aria, Allqu y Afro, tres border collie que cuentan con más de 17 mil seguidores en Instagram. Y es que, cuando la pareja aún estaba conociéndose, los tres canes ya eran parte de su romance.

“Cuando Renzo me estaba gileando, me mandaba fotos de sus perros. Se podría decir que así me conquistó. Por eso, desde que empezamos nuestra relación, supimos que ellos sí o sí tendrían que estar en nuestro matrimonio”, confiesa Adriana.

El vestido de Adriana también reflejaba el espíritu ‘pet friendly’ del enlace, y el amor que la abogada siente por sus mascotas.

Por eso, escogieron una casa pet friendly en Pachacamac como escenario para dar el ansiado “sí, acepto”, en donde no faltaron su familia, sus amigos más cercanos y sus engreídos de ‘cuatro patas’.

“Cada uno de nuestros perros estuvo con una persona de confianza durante la misa, que se hizo cargo de cuidarlos y hacerlos sentir cómodos en todo momento. Para la fiesta, sí los mandamos a un hospedaje, ya que el sonido de los parlantes es muy incómodo para ellos”, cuenta Adriana.

Aria, Allqu y Afro también participaron de la sesión de fotos junto a los recién casados.

Más allá de incluir a sus perros en el día más especial de sus vidas, Adriana y Renzo han cuidado que cada detalle de la ceremonia sea un tributo a sus hijos de ‘cuatro patas’, quienes han sido -y continúan siendo- personajes imprescindibles de su romance.

Esto se evidenció en el bar, en donde había un letrero de neón inmenso en honor a Aria, Allqu y Afro. Además, los invitados podían disfrutar de tragos muy especiales, preparados por La Coloquial Mixology en honor a los tres perros.

Uno de los espacios más especiales del matrimonio fue la barra, en donde Aria, Allqu y Afro siempre estuvieron presentes.

“Ellos nos ayudaron a crear y preparar tres cocktails personalizados en honor a nuestros perros: el cóctel de Aria era gin con frutos rojos; el cóctel de Allqu, por ser el mayor, era a base de Ron Abuelo; y el cóctel de Afro, fiel a su espíritu juvenil, tenía pisco con toques de ginger”, explica Adriana.

Una historia aparte se merece la torta, elaborada por Dulcefina, en donde aparecían los tres hijos de ‘cuatro patas’; así como los recuerdos de los novios: snacks de Cookie Dogster para que los invitados pudieran engreír a sus mascotas.

La torta principal, elaborada por Dulcefina, simbolizó el amor que 'Adri' y Renzo sienten por sus engreídos.

“Desde que Adri y Renzo llegaron a nosotros, sentimos que esta sería una boda única; y, al conocer su historia, descubrimos el amor que sentían por Allqu Aria & Afro. Eso significaba un programa de boda no para dos, sino para cinco”, revela Carla del Castillo, wedding planner.

“Estoy segura de que bodas así contagian de ese amor a estos seres tan hermosos y crean una sensibilidad increíble. Me encantó ser parte de este proceso y me declaro wedding planner pet friendly”, agrega.

(Fotos: Carla del Castillo wedding planner)

Adriana y Renzo realizaron su lista de regalos en Sin Envolturas, en donde también incluyeron la posibilidad de regalarle algo a sus mascotas, y de contribuir con los perros en estado de abandono.

Y es que, en su perfil de novios, añadieron el link de donación de WUF, para que sus seres queridos puedan aportar directamente a los albergues de perros y gatos afiliados a la ONG.