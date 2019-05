Los Kennedy, una familia que sobrevivió al paso del tiempo

Este 19 de mayo se cumplen 25 años de la muerte de una de las mujeres más influyentes del siglo XX, Jacqueline Bouvier Kennedy, ex primera dama de Estados Unidos, viuda de John F. Kennedy y de Aristóteles Onassis.



Jackie perteneció a una familia norteamericana con una propia historia. Los Kennedy fueron una de las dinastías poderosas de la política mundial, pero su reconocimiento no viene simplemente de su legado político sino de una serie de tragedias que marcaron a varios de sus miembros.



Las tragedias para ellos ha sido una herencia generación tras generación. El mito de una “maldición” era cada vez más fuerte, pero el centro de todas las desgracias familiares fue el asesinato del ex presidente de EE.UU. John F. Kennedy (JFK).



Durante años se señaló como culpable de la “maldición” al patriarca de la familia, Joseph P. Kennedy. Él deseaba que todos sus hijos fueran educados para llegar al poder y les enseñó el interés por el dinero y la fama.



(Foto:Agencia)

El inicio de una cadena de tragedias



La primera situación trágica que marcó a esta familia de origen irlandés fue la muerte del primero de los nueve hijos del matrimonio entre Joseph Kennedy y Rose Elizabeth Fitzgerald, Joseph Kennedy Jr. que murió en 1944, a los 29 años, tras la explosión del bombardero B-24 en el que volaba sobre el condado de Suffolk, en Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial.



En 1948 moriría Kathleen Kennedy en un accidente aéreo mientras viajaba a Francia. Kathleen se casó con el noble William Cavendish, marqués de Harlington de quien enviudó solo cuatro meses después de su matrimonio.



A estas primeras tragedias, hay que sumar la que vivió Rosemary Kennedy, quien fue sometida a una lobotomía autorizada por su padre, complicando así sus habilidades intelectuales. Aquello la llevó a ser internada en un hospital psiquiátrico hasta el día de su muerte en el 2005.



(Foto: Agencia)

Las muertes más recordadas



La tarde del 22 de noviembre de 1963, JFK, el presidente de los Estados Unidos, fue asesinado de varios disparos mientras saludaba a la multitud en la limusina presidencial descapotable junto a su esposa Jackie, en una avenida de Dallas, Texas.



Su atacante, Lee Harvey Oswald, fue asesinado misteriosamente dos días después de su homicidio a JFK. Esas circunstancias permitieron que muchos especularan acerca de la muerte del presidente norteamericano. Los rumores insinuaban una conspiración para acabar con su vida. Este hecho hizo que el mito sobre la maldición que caía sobre la familia se acrecentara aún más.



La historia se repitió con uno de los hermanos menores de JFK, Robert “Bobby” Kennedy, otro joven político de su país. “Bobby” llegó a ser fiscal general y senador por el estado de Nueva York.



El 6 de junio de 1968 su carrera política se truncó tras las balas asesinas del palestino Sirhan Bishara, en uno de los salones del Hotel Ambassador, en Los Ángeles. Su muerte se produjo justo antes de que se proclamara candidato oficial por el Partido Demócrata a la presidencia de su país.



Asimismo, el menor de la familia, Edward “Ted” Kennedy, antes de que muriera en el 2009, estuvo involucrado en dos serios accidentes: el primero sucedió el 19 de junio de 1964 cuando su avión cayó a tierra y fallecieron dos tripulantes. Varios años después “Ted” protagonizó un accidente automovilístico donde sobrevivió, pero su secretaria falleció a raíz del choque.



(Foto: Agencia)

Una nueva generación de tragedias



El 16 de julio de 1999, el apellido Kennedy nuevamente fue sinónimo de muerte. John F. Kennedy Jr., el único hijo varón de JFK y Jackie Kennedy, falleció en un accidente aéreo tras perder el control de la avioneta que pilotaba camino a una exclusiva isla en Massachusetts. También fallecieron su esposa Carolyn y su cuñada Laureen Bessette.



Dos de los once hijos de Robert “Bobby” Kennedy también murieron de manera trágica. David Kennedy, de solo 28 años, falleció el 25 de abril de 1984, a causa de una supuesta sobredosis de cocaína y analgésicos en un hotel de Florida.



(Foto: Agencia)

Michael, el sexto hijo de “Bobby”, sufrió un accidente mortal a los 38 años, tras chocar contra un árbol en una pista de esquí en Aspen, Colorado. Por último, Mary Kennedy, ex mujer de Robert Kennedy Jr. hijo de “Bobby”, se suicidó ahorcándose en el garaje de su casa el 16 de mayo del 2012.



El infortunio parece haberse apoderado de la historia de esta familia de políticos norteamericanos. Sobre ellos recayeron accidentes fatales, asesinatos y hasta casos de sobredosis de drogas, que han ido acabando muy temprano con la vida de muchos de sus integrantes. Hechos desafortunados o víctimas de una maldición, ellos han determinado en gran parte la historia política de la mayor potencia militar del mundo.