La vez que un piloto de la FAP derribó un ovni en Arequipa y un agente del Gobierno de EE.UU. elaboró un informe confidencial sobre el caso

LEE TAMBIÉN | La increíble historia del niño peruano que con 7 años ingresó a San Marcos, hablaba cinco idiomas y daba conferencias sobre medicina

Según reveló Santa María, el extraño objeto realizó maniobras imposibles en el aire, las mismas que “contravenían las leyes y los principios de la aerodinámica”. Por eso, persiguió a la nave y la derribó, bajo la atenta mirada de los soldados y oficiales que estaban en el recinto arequipeño. Para Óscar, el raro platillo volador tenía forma de foco y una base metálica. Los altos mandos de la FAP que vieron este objeto creyeron que se trataba de una nave espía chilena, ya que por esos años las relaciones diplomáticas con el país sureño eran tensas.

Imagen tomada por un ingeniero de la mina Buenaventura en las alturas del Huancavelica. Tiempo después, se corroboró que no estaba editada. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Sin embargo, esto fue despejado tras indagar sobre lo sucedido. “Al analizar el desarrollo del evento e investigar sobre los avances tecnológicos en el medio aeronáutico y aeroespacial, no llegamos a encontrar ningún artificio o aparato que hubiera podido efectuar las maniobras que este realizó”, dijo Santa María. Días después del encuentro, el Departamento de Defensa de Estados Unidos envió a un agente a nuestro país para que investigara todos los detalles de este suceso. El oficial norteamericano elaboró un reporte confidencial y lo presentó el 5 de octubre de 1980.

En el documento, explicó que la misteriosa nave fue derribada de “inmediato”, tras una orden del comando responsable de la base, cuando ingresó a un área restringida del cuartel general. Esto fue corroborado por Óscar Santa María, quien reveló que sus superiores acordaron no elaborar ningún informe interno para que la noticia no sea “conocida por personas ajenas al ámbito militar y así evitar que intenten, por motivos científicos o por curiosidad, ingresar a la base aérea que poseía material soviético de guerra único en Sudamérica”. El piloto también manifestó que no supo cómo el Gobierno estadounidense se enteró del contacto con el ovni.

Primeros reportes oficiales de ovnis en el Perú

Luego de 21 años de ese hecho, las Fuerzas Armadas decidieron analizar seriamente este tipo de eventos con objetos voladores no identificados . Es así como durante la gestión del general del aire, Jorge Del Carpio, y bajo la ordenanza interna 55, la FAP creó la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos (Oifaa) en 2001. Esta entidad estaba adscrita a la Dirección Nacional de Intereses Aeroespaciales (Dinae).

Local donde estaba ubicada la oficina de la Difaa, en la cuadra 52 de la avenida Arequipa, en Miraflores. (Foto: GEC Archivo Histórico)

El primer encargado de manejar esta oficina fue el comandante Julio Chamorro. Su equipo estaba conformado por Abraham Ramírez Lituma (experto en derecho espacial), Hernán Rivas Machuca (ingeniero aeronáutico), Patricia Mezet (bibliotecóloga), Fernando Fuenzalida (antropólogo) y Anthony Choy (abogado e investigador de estos fenómenos). Cabe destacar que, años después, esta área empezó a tener sus propios recursos, personal estable y una sede en la cuadra 52 de la avenida Arequipa , en Miraflores.

Desde que se fundó, la Oifaa comenzó a recibir entre 4 o 5 testimonios semanales sobre avistamientos de ovnis en el Perú. Para corroborar las historias, los testigos de estos sucesos eran sometidos a un profundo cuestionario de 17 páginas elaborado por el equipo investigador. “Este documento ha sido preparado para que usted pueda proporcionar a la FAP el máximo de información relativa al fenómeno no identificado del que ha sido testigo. La información será confidencial y será usada con fines de investigación. Su identidad se considerará confidencial”, decía una de las páginas que los testigos tenían que firmar.

Recorte de la foto del primer equipo de la Oifaa. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Cabe recordar que esta institución se creó luego del avistamiento de una nave luminosa de rara forma que voló por el cielo de La Molina el 26 de abril del 2001. Este hecho fue difundido por todo el país. La familia Bazalar, que vivía en la urbanización La Viñas, fue la que logró grabar la fuerte luz del objeto durante dos madrugadas seguidas. Tiempo después, Choy descartó que esto se tratara de un ovni: “En realidad fue el planeta Venus, que ese día tuvo su mayor acercamiento a la Tierra. Por eso es importante que el Gobierno peruano haga públicos sus archivos de este tema, para diferenciar los sucesos auténticos de los falsos”, dijo en 2009. Ese año, el abogado envió una carta al ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz , para que desclasificara estos informes.

SEPA ADEMÁS | El niño peruano que dieron por muerto y apareció vivo después de luchar contra el bravo mar de una isla en Huacho

El informe Chulucanas

Uno de los casos que se logró investigar con más detalle fue el registrado el 13 de abril del 2001 en Chulucanas , provincia de Morropón, en Piura. En esa ciudad del norte del país, Iván Iza Nanfaro grabó unas luces naranjas y rojas, que se movían organizadamente por el aire, durante la procesión del Señor Cautivo de Ayabaca , en donde participaron más de cien personas. El informe final sobre este extraño hecho fue redactado por Anthony Choy y presentado a los altos mandos de la FAP el 19 de noviembre del 2002, en el cuartel general de esa institución.

Captura difundida por la prensa nacional el 27 de abril del 2001. Esta se extrajo de la grabación realizada por la familia Bazalar en La Molina. (Foto: GEC Archivo Histórico)

El documento clasificado tenía 84 páginas, en donde se analizaron tres grabaciones hechas en esa ciudad sobre el mismo objeto: el 13 y 25 de octubre, y el 15 de noviembre del 2001. Eso es lo único que se supo sobre este informe. Tras dos años de gestión, el comandante Chamorro dejó la Oifaa. Durante su mandato, se recibieron un promedio de tres casos diarios de avistamientos de ovnis en nuestro país. Toda esa información fue guardada en las computadoras de esa área. En 2004, estas máquinas fueron robadas y se perdió gran parte de estos expedientes confidenciales.

¿CONOCES NUESTRA TIENDA VIRTUAL?

En nuestra tienda virtual contamos con una selección de las mejores ilustraciones, fotos y páginas históricas de El Comercio que podrán solicitar fácilmente a través de un simple formulario ubicado en la siguiente dirección: https://www.tiendaelcomercio.com/.