La salud digestiva es fundamental para un correcto funcionamiento del organismo, pues cuando tenemos una buena digestión de los alimentos y el tránsito intestinal es óptimo, existe una microbiota equilibrada y las defensas son adecuadas. Si bien es cierto, como señala el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, es esencial todo el aparato digestivo para poder descomponer químicamente los nutrientes que provienen de los alimentos y bebidas que ingerimos y distribuirlos por el cuerpo para que este los absorba y los emplee para la energía, el crecimiento y la reparación celular; sin embargo, es importante tomar en cuenta que, los intestinos- delgado y grueso- suelen acumular una gran cantidad de desechos es este proceso, razón por la cual, si no se realiza una limpieza de los mismos, esto podría ocasionar complicaciones en la salud.

Por ejemplo, uno de los problemas más comunes son los parásitos intestinales, los cuales pueden causar enfermedades que perjudican la salud. Como destacan en el diario Clarín, estos viven sobre o en el interior de un organismo huésped, alimentándose del mismo. Básicamente, estos pueden dividirse en tres clases: ectoparásitos, protozoos y helmintos y, suelen ingresar al cuerpo a través de la boca o la piel, en otras palabras, por el consumo de alimentos mal lavados o en mal estado, bebidas y agua contaminada. Asimismo, estos microorganismos pueden provocar anemia, ya que hay un déficit nutricional, así como desequilibrios en el sistema digestivo, la piel, el sistema nervioso y otras partes relevantes.

¿Qué alimentos nos ayudan a limpiar nuestros intestinos?

Cúrcuma

Esta especia anaranjada destaca entre muchas otras por sus efectos antiparasitarios y depurativos, por consiguiente, se le considera una excelente aliada para combatir los parásitos intestinales, facilitando su expulsión del organismo. De acuerdo con el portal virtual Mejor con Salud, su principal activo, la curcumina, actúa como reguladora del pH estomacal, además, su propiedad antiinflamatoria ayuda a disminuir el riesgo de úlcera, sangrado en los intestinos y también elimina la irritación de las paredes intestinales.

Semillas de calabaza

Igualmente, estas poseen un poderoso efecto antiparasitario, gracias a su gran aporte de nutrientes, como la vitamina A, ácido linoleico, hierro y zinc. Además, estos nutrientes coexisten con la cucurbitina, la cual es un principio activo de tipo alcaloide que tiene propiedades vermífugas que inmovilizan a los parásitos intestinales, haciendo que se desprendan de la pared intestinal, lo que causa su expulsión, precisa el medio argentino. Adicionalmente, al ser un alimento muy rico en fibra, no solo ayuda a regular el tránsito intestinal, sino que también es muy buena para reducir la hinchazón abdominal y evitar complicaciones digestivas, tales como el estreñimiento.

Papaya

Algunos estudios apuntan a que la papaína, una enzima digestiva que tiene la papaya, puede ayudar a crear un ambiente hostil para parásitos, como los protozoos y los helmintos, motivo por el que su efecto antiparasitario, antibiótico y antiinflamatorio mejoran la digestión y la salud intestinal. De igual manera, ayuda a reconstruir la flora intestinal y estimula la expulsión de los microorganismos que obstaculizan la salud digestiva.

Coco

Además, de ser una fruta que hidrata mucho al cuerpo, también lo ayuda a eliminar parásitos intestinales que crecen en el tubo digestivo. En concreto, este delicioso alimento contiene compuestos antibióticos, antibacterianos y antiparasitarios que, al absorberse, alteran el entorno en donde estos microorganismos emplean para proliferarse. De igual manera, permite controlar los malestares digestivos, ya sea inflamación, dolor y/o flatulencias.

Recuerda que, si bien los alimentos son una buena alternativa para depurar el organismo, si se presentan molestias, lo más recomendable es siempre acudir con un especialista en salud, quien podrá ahondar en la causa de dicho malestar, generando así un diagnóstico y un tratamiento que se ajuste a las necesidades de cada persona.

