La queja puede estar presente en nuestro día a día sin la necesidad de ser consciente que la estamos practicando. Podemos quejarnos de la situación política, económica, de nuestra pareja o familia, del clima, de nuestros amigos y de un sinfin de cosas. Sin embargo, cuando la queja hace que tengamos una carga negativa de energías, ya que impide que podamos desarrollar nuestro proceso creativo y crecimiento personal.

En general, la queja nos permite desahogarnos y dejar ir la ansiedad que generan los problemas. Algunas personas pueden encontrar útil verbalizar la situación para exteriorizarla y poder manejarla con la ayuda de su entorno. La ciencia ha demostrado, sin embargo, que convertir este comportamiento en un patrón recurrente también puede ser perjudicial para nuestra salud.

Efectos negativos de quejarse para el cerebro

La queja puede ser adictiva y convertirse en una obsesión. Debido a los riesgos que este hábito representa para ciertas regiones del cerebro, incluido el hipocampo, los expertos han emitido advertencias. El hipocampo controla cómo se regulan las emociones. Cuando se trata de resolver problemas, tus neuronas son cruciales, pero la negatividad de la queja las daña.

La Universidad de Stanford ha llevado a cabo un estudio a través de resonancias magnéticas y han detectado que los niveles de estrés y la generación de hormonas vinculadas a ellos causa un encogimiento del hipocampo. Las conclusiones han sido recogidas por el Doctor Travis Bradberry en el libro How Complaining Rewires Your Brain For Negativity (Cómo quejarse lleva tu cerebro hacia la negatividad).

7 maneras de dejar de quejarnos constantemente

Quejarse solo nos limita, por ello te enseñamos a dejar de hacerlo de manera constante: