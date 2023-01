En las últimas semanas, se volvió muy viral el trend donde las personas, ya sea pareja, amigas o conocidos, se dicen el uno al otro 5 cosas que no les gusta de ellos. Comunicar cómo nos sentimos con respecto al otro es sumamente relevante, sin embargo, depende mucho de cómo lo hacemos; a veces las personas pueden ser un poco duras con lo que dicen. Saber cómo expresar nuestros sentimientos, ideas y opiniones con otros con respeto es lo que describe a la asertividad. Una persona que se comunica de esta forma tiene la capacidad de dialogar con calma y respeto, expresando lo que quiere y sin herir los sentimientos de las otras personas.

“Ser asertivos al comunicarnos nos permite expresar nuestras ideas y emociones con mayor claridad, para ello es importante también considerar el nivel de confianza que tenemos con la otra persona, nuestro estado emocional, y el lugar en el cual nos encontramos. Esto nos permite tener una comunicación efectiva, que difícilmente escalaría a una discusión o conflicto mayor”, expresa el psicólogo Jean Pajuelo en diálogo con Bienestar del Diario El Comercio.

Comunicarse de manera asertiva no es trabajo sencillo

Poder comunicarnos de manera asertiva con los demás es una habilidad compleja de formar, pues nos pide ser conscientes de nosotros mismos para poder expresarla con sencillez, calma y claridad. Al expresar lo que sentimos, debemos ser muy receptivos con la actitud y lo que queremos comunicar al otro, ya que si no lo cumplimos, se puede llegar a ofender o hacer sentir mal a los demás.

Al realizarlo en forma agresiva y bajo la premisa de ‘yo no tengo filtros’, según Pajuelo, podemos llegar a ofender a la otra persona, sea un conocido o un ser querido; el no tomar en cuenta el lugar adecuado nos llevaría a exponer a la otra persona frente a un público que no tiene relación alguna con el tema de discusión, como los es por ejemplo una reunión familiar o una interacción en las redes sociales.

Comunicación asertiva. Foto: Pixabay.

Por otro lado, el especialista comenta que si nos comunicamos en forma pasiva y bajo la premisa “prefiero evitar los problemas”, la otra persona puede pensar que su opinión vale más que la nuestra o que siempre estamos de acuerdo, y sentir que está bien tener mayor dominio sobre uno, cuando en la realidad no es así. “El dejar pasar un problema usualmente nos va a llevar a que este sea cada vez más grande y complejo de manejar” complementa.

Consejos para mejorar nuestra comunicación asertiva

Jean Pajuelo nos brinda algunos consejos para poder mejorar nuestra comunicación asertiva y así evitar lo mencionado anteriormente.

Considerar nuestro estado emocional: Debemos buscar un momento de calma para tratar temas delicados o de constante desacuerdo. No siempre se puede resolver todo en el momento ni tampoco es conveniente dejarlo pasar por tanto tiempo. Intentar esclarecer antes lo que pensamos y sentimos: Muchas veces el no saber lo que queremos puede desencadenar frustración en nosotros, obstruyendo nuestra capacidad de comunicación. Preguntarse ¿Con quién voy a hablar?: No es lo mismo hablar con un compañero de trabajo, un amigo o tu pareja; el considerar lo poco o mucho que conocemos a las otras personas, nos permite elegir mejor nuestras palabras o la manera de abordar un tema de discusión. Preguntarse ¿En dónde estoy?: Así como buscamos un lugar romántico para una declaración de amor, una discusión merece ser tratada en un lugar adecuado. Un reconocimiento puede ser muy bien recibido en público, pero un reclamo es mejor tratarlo en privado, no es recomendable hacerlo mediante las redes sociales a no ser que ya hayan sido temas conversados previamente.