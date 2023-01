Las redes sociales son herramientas que se han creado y perfeccionado a través de los años para mejorar la comunicación entre las personas. Sin embargo, muchos no necesariamente lo utilizan para eso, sino para mostrar un lado feliz y positivo, lo cual tiene un trasfondo. Ante ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con Claudia Vallejos, psicóloga de ‘Aún Tienes tiempo’, quien nos explica un poco más de lo que trae consigo mostrar “la mejor versión” de nosotros en redes sociales.

“Hay personas que no son mucho de hablar ni comunicarse, sino de ver las redes sociales de las otras personas, ahí puede ser que empecemos a compararnos con otros estereotipos que creemos que son los adecuados, ya sea el peso o los viajes, los carros, las fotos que publica, etc. Si es que una persona tiene la autoestima baja, va a llegar a caer en ese hoyo de dejarse influenciar por lo que se ve y lo que cree que está bien, pero no es real”, explica Vallejos.

Todo es felicidad en las redes sociales

Usualmente la emoción más relacionada con las redes sociales es la felicidad. Por ello, la especialista asegura que en realidad no podemos saber si es felicidad o no, porque no somos la persona que publica las fotos, pero lo que sí podemos saber es que según algunos estudios, normalmente no se colocan las fotos de manera real, se le ponen efectos o filtros. Esto ocurre debido a que quizás no se sienten cómodos con lo que quieren mostrar. La excepción vendría cuando se tiene un trabajo por redes sociales, donde exigen mostrar cierto cuerpo para recibir una paga de por medio.

“Cuando publicamos un evento feliz, ya sea la relación perfecta, los viajes, etc. también se da como una especie de satisfacción. La persona recibe un “me gusta” y eso es agradable, es como un premio, entonces lo que empieza a hacer es a publicar contenido similar para seguir recibiendo “me gustas” y comentarios positivos para sentirse bien todo el tiempo”, añade.

Detrás de cada foto hay una historia y finalmente no podemos saber si en verdad esa felicidad es real o no, pero ver únicamente esos eventos, pueden producirnos lo siguiente:

Felicidad: Una persona se puede sentir feliz por los logros que las otras personas están viviendo, felicitarla y avanzar con su vida.

Una persona se puede sentir feliz por los logros que las otras personas están viviendo, felicitarla y avanzar con su vida. Envidia o tristeza: Otros pueden hacer que este sentimiento aparezca, porque pueden tener un tema emocional, un problema interno de autoestima, depresión o ansiedad. “Ver a otros felices les afecta, ya que sienten que ellos no lo pueden ser”, comenta la especialista.

Consejos para que las redes sociales no afecten nuestro estado de ánimo

Actualmente, en un mundo inundado por Instagram, TikTok, Twitter, etc. es muy complicado hacer que lo que vemos no nos afecte emocionalmente, por ello Claudia Vallejos nos brinda algunas recomendaciones para evitar ello.