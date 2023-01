La cantante colombiana, Shakira, lanzó su última canción “BZRP Music Sessions #53″ hace algunas semanas y las redes sociales no fueron ajenas a ello. Muchos comentaron que la cantante estaba “despechada” por expresar frases como “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”, “Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”. Ante ello, Antonella Galli, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, conversó con Bienestar del Diario El Comercio, quien nos explica la razón por la que las personas podrían actuar con despecho.

“Actuar por despecho es accionar de manera de negativa frente a un suceso que le ha hecho daño a la persona. En este caso, Shakira terminó su relación y está pasando por una situación de duelo, tuvo la pérdida de su pareja con la que tuvo hijos y hay muchas emociones de por medio, es por ello que menciona esas frases en su canción”, explica la especialista.

Etapas de la ruptura amorosa:

Las personas pasan por un proceso de ruptura amorosa en la que puede estar presente el despecho. Al igual que Shakira, este proceso no es nada fácil de sobrellevar, ya que existen tres etapas de la ruptura amorosa:

Negación: En esta primera etapa, la persona no acepta lo que está pasando. Naturalmente, busca apegarse más, porque comienza a sentir la ausencia de su ex pareja. Suele revisar fotos de los dos y acercarse a los objetos recibidos como regalo. Sentir varias emociones a la vez: La persona va sintiendo cólera y frustración, ya que las cosas no salieron como esperaba y a la vez brotan la tristeza y el dolor. Es normal sentir un vacío por la pérdida. Asimilación: La persona vuelve a retomar las actividades que antes solía hacer y que quizás dejó de lado por priorizar su relación, se reencuentra con amistades pasadas. Reconoce y sana todo lo que vivió anteriormente.

“Cuando hay despecho, no significa que van a perpetuar sentimientos negativos eternos hacia él, es algo momentáneo que con el tiempo va a ir pasando, va a procesar lo ocurrido, vivido y va a empezar a sanar sus heridas”, agrega Galli.

Consejos para no actuar por despecho

En estos momentos es complicado reconocer qué debemos hacer para sentirnos mejor, debido a que si continuamos actuando por despecho pueden ocurrir situaciones de las que nos podemos arrepentir después. Por ello, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Tener paciencia: “Este es un proceso largo que no pasa de la noche a la mañana, va a doler por un tiempo. Es importante estar acompañado de la familia o amigos, así va a doler menos, pero más adelante va a pasar”, señala Galli. Acudir a un especialista en salud mental: Es relevante acudir para que ayude a comprender la situación, qué es el perdón. Hablarlo va a ser que nos desprendamos del dolor y lo asimilemos, y estar acompañado por un especialista en el proceso de duelo.