Probablemente, una de las afecciones del sistema nervioso que despierta mayor preocupación entre los padres, es el síndrome de Tourette, pues lamentablemente, no solo suele ser un desafío a nivel diagnóstico por la variabilidad en los síntomas y sus similitudes con otras condiciones médicas, sino que también puede provocar una gran ola de discriminación, lo cual podría repercutir significativamente en el bienestar emocional y social de los niños, afectando así sus relaciones interpersonales, experiencias y su calidad de vida en general. Según una publicación en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la prevalencia global en la población de 5 a 18 años oscila entre el 0,3% y el 3,8%, siendo más común en hombres que en mujeres, con una relación 3:1, además, se estima que el 90% de los casos de personas diagnosticadas se asocia a otros problemas del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

¿Qué es el síndrome de Tourette?

Es un trastorno neurológico que se manifiesta en la niñez y adolescencia y se caracteriza por tics motores y fónicos bruscos, reiterativos e incontrolables. De acuerdo con Pamela Muñoz, neuróloga pediatra de la Clínica Ricardo Palma, la persona afectada puede repetir parpadeos, encogimiento de hombros, realizar sonidos extraños o decir palabras groseras sin control.

Si bien su causa es aún desconocida, se cree que es un trastorno complejo que podría ser desencadenado por una combinación de factores genéticos y ambientales. Según la Clínica Universidad de Navarra, en un 33% de los niños con Tourette, el trastorno puede ser debido a un proceso autoinmune, el cual puede ser provocado por una infección del tipo faringitis o de vías respiratorias altas por el estreptococo tipo A beta-hemolítico, motivo por el cual, se cree que los anticuerpos contra esta batería que produce el infante, dañan la zona del cerebro de los ganglios basales, lo que da lugar a los tics. Por su parte, la especialista destaca que, ciertas hipótesis apuntan a que su origen está vinculado a alteraciones en las sustancias químicas en el cerebro que transmiten impulsos nerviosos, como la dopamina, norepinefrina y serotonina.

Los tics motores más comunes son el parpadeo excesivo, movimientos faciales, encogimiento de hombros, movimientos de cabeza y saltos, y los tics vocales incluyen: gruñidos, carraspeo, repetición de palabras o frases, e incluso la emisión involuntaria de palabras inapropiadas.

¿Cuáles son los signos y señales del síndrome de Tourette?

Los tics pueden cambiar en tipo, frecuencia e intensidad, por lo que se clasifican en dos grupos, por un lado, los simples, los cuales se refieren a los tics repentinos, breves y repetitivos que implican un número limitado de grupos musculares, mientras que, los complejos son patrones de movimientos diferentes y coordinados que involucran varios grupos musculares. Básicamente, estos pueden ser motores o vocales; sin embargo, los movimientos de la cara, las extremidades o del tronco suelen empezar antes de los tics relacionados a sonidos, aunque lo más probable es que en un primer momento, se experimente una sensación corporal incómoda, como picazón, cosquilleo o tensión, precisa la neuróloga.

Tics motores del síndrome de Tourette

Tics simple Tics complejos Parpadeo de ojos Tocar u oler objetos Sacudir la cabeza Repetir movimientos observados Encoger los hombros Caminar siguiendo un patrón determinado Mover los ojos repentinamente Hacer gestos obscenos Retorcer la nariz Inclinarse o girar Hacer movimientos con la boca Saltar

Tics vocales del síndrome de Tourette

Tics simples Tics complejos Resoplar Repetir palabras o frases propias Toser Repetir palabras o frases de otros Aclarar la garganta Usar palabras vulgares, obscenas o insultos Ladrar

¿En qué consiste el diagnóstico del síndrome de Tourette?

En realidad, no existe una prueba específica para poder diagnosticar el síndrome de Tourette, como afirma Pamela Muñoz, se basa en un examen físico y una revisión de la historia clínica según los criterios establecido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos (DSM-V), los cuales incluyen: tics motores y vocales presentes, aunque no necesariamente al mismo tiempo, tics recurrentes durante más de un año, entre otros.

De igual manera, se pueden llevar a cabo diversas pruebas médicas, con la finalidad de descartar otras condiciones -TDAH, impulsividad, trastorno negativista desafiante, TOC y trastornos de aprendizaje- que también pueden presentar tics, por ello, como especifica la pediatra, deben realizarse análisis de sangre y estudios de diagnóstico por imágenes, como una resonancia magnética.

¿Cuáles son los tratamientos para abordar el síndrome de Tourette?

Cabe señalar que, no existe una cura como tal para este trastorno; no obstante, con los tratamientos se pretende ayudar a controlar los tics, por esta razón, como indica la experta en neurología, estos dependen en gran medida de la gravedad de los síntomas, puesto que, si los tics no son graves, es muy probable que, la persona no requiera de tratamiento.

Los tics pueden interferir con el desempeño escolar de los niños, además de afectar su bienestar emocional y social, ya que pueden experimentar estigmatización y discriminación por parte de sus compañeros de clase.

Sin embargo, en algunos casos pueden necesitar un tratamiento farmacológico, el cual esté orientado a medicamentos que bloqueen o disminuyan la dopamina, contra el déficit de atención con hiperactividad, antidepresivos, anticonvulsivos, entre otros. Los fármacos principales en el tratamiento de dicho trastorno son los neurolépticos, como haloperidol, pimozida, risperidona y olanzapina, observándose mejoría en hasta un 60-80% de los niños tratados. Igualmente, se pueden realizar algunas terapias, incluyendo: intervención cognitiva conductual, psicoterapia y estimulación cerebral profunda.

“Lamentablemente, las complicaciones más frecuentes que pueden causar el síndrome de Tourette son problemas sociales y emocionales, acoso escolar, ansiedad y depresión, es por este motivo que, si un menor presenta tics frecuentes, fuertes o que interfieren con su comunicación, el funcionamiento cotidiano y su calidad de vida, es importante llevarlo al neurólogo y psiquiatra para descartar esta condición, especialistas que podrán brindar las pautas necesarias para recibir el tratamiento más adecuado para controlar sus tics”, expresa Muñoz.

