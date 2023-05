La infertilidad es un problema de salud bastante latente en todo el mundo, pues según un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 17,5% de los adultos, es decir, una de cada seis personas presenta este trastorno del aparato reproductor. Definitivamente, estas complicaciones de fertilidad en la mujer producen graves consecuencias individuales, en la pareja e incluso para la sociedad, sin embargo, los avances tecnológicos y médicos ponen a disposición una serie de alternativas para afrontarlos, pero es importante tomar en cuenta que, para determinar cuál es el tratamiento más idóneo y garantizar su éxito, es fundamental realizar un buen diagnóstico.

No cabe duda que, lograr la concepción para muchas mujeres puede suponer un largo camino, el cual indiscutiblemente tiene un impacto significativo tanto en la salud física como mental. Si bien existen múltiples evaluaciones y metodologías para identificar las causas de la infertilidad, de acuerdo con el Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, las más empleadas son la histerosalpingografía, la laparoscopía, la ecografía transvaginal, la histeroscopia, entre otras. No obstante, en la gran mayoría de casos, no basta con realizar uno de estos procedimientos, pues deben complementarse entre sí, motivo por el cual, actualmente se ha desarrollado una nueva técnica tomográfica que permite conocer a través de un único estudio la causa exacta de dicha condición, denominado histerosalpinpografía Virtual por TC.

¿En qué consiste la Histerosalpingografía Virtual por TC?

La Histerosalpingografía Virtual por Tomografía Computarizada parte de un estudio científico efectuado desde 1998 por el equipo de investigación del centro Diagnóstico Maipú-DASA Argentina, cuyo éxito se basa en 20 000 estudios asistenciales. En concreto, esta nueva metodología permite determinar las causas de la infertilidad, es decir, gracias a ella, se evalúa si hay patologías a nivel de todo el aparato ginecológico, el cual está constituido por el cuello, el cuerpo uterino y las trompas de Falopio. Básicamente, este estudio, cuya adquisición es muy rápida, no invasiva e indolora, brinda información a los médicos para que puedan establecer qué tipo de tratamiento requiere la paciente según su situación, explicó la doctora Patricia Carrascosa, especialista en tomografía espectral y estudios virtuales y líder de este estudio, a Bienestar de El Comercio.

La Histerosalpingografía Virtual por TC sirve tanto para el diagnóstico de alguna enfermedad, así como cuando la persona ha sido diagnosticada con infertilidad, lo que le brinda una mayor visión al ginecólogo de cómo abordar la infertilidad.

“Por ejemplo, esta técnica permite detectar si hay malformaciones uterinas o presencia de secuelas de infecciones que puedan dejar bandas fibrosas dentro de la cavidad uterina o pólipos. Además de ser una excelente herramienta para determinar la causa, también puede emplearse para pacientes que se encuentran en un tratamiento de fertilización in vitro, de manera que, le permite al médico ginecólogo saber cuál es la tasa posible de éxito del procedimiento en función a las características del cuello uterino ”.

¿Cuáles son los beneficios de la Histerosalpingografía Virtual por TC?

En efecto, como señaló la directora médica y jefa del departamento de investigación de Diagnóstico Maipú-DASA, esta es una metodología que se destaca por su confiabilidad y exactitud diagnóstica, puesto que brinda excelentes resultados con respecto a la evaluación de la cavidad uterina. Asimismo, al ser indolora, es muy bien aceptada por las pacientes, así como por su baja dosis de radiación, a diferencia de las técnicas convencionales que pueden ser invasivas e incluso generar lesiones a nivel del cuello uterino.

“Esta se lleva a cabo por medio de una tomografía, el cual es un estudio bidimensional, pero además agrega información tridimensional y endoscópica, en otras palabras, a través de un software de computación podemos ingresar al cuello uterino y toda la cavidad ginecológica y al cabo de tres segundos, contamos con las imágenes, por lo que el especialista posteriormente debe realizar la reconstrucción de la información para brindar un diagnóstico. Ciertamente, este método permite integrar y unificar todos los datos, los cuales antes únicamente podíamos obtenerlos por medio de distintos estudios”.

Gracias a la alta resolución espacial de la tomografía, esta técnica proporciona mayor información que el método convencional, brindando gran detalle anatómico y la posibilidad de diagnosticar lesiones de muy pequeño tamaño.

¿Cómo es la preparación para la Histerosalpingografía Virtual por TC?

En primer lugar, la Histerosalpingografía Virtual por TC debe realizarse en el 6 y 11 día del ciclo menstrual, con la finalidad de evitar algún tipo de infección, así como se le solicita a la paciente que 48 horas antes del estudio se abstenga de tener relaciones sexuales. Adicionalmente, el día del examen esta debe acudir con 4 horas de ayuno, además la retención urinaria debe ser de una hora y media aproximadamente; sobre todo, en aquellas mujeres que tienen el útero en una posición denominada, anteversoflexión, indicó la especialista en diagnóstico por imágenes.

“Aunque la mayoría de pacientes no refieren ningún tipo de incomodidad durante la tomogragía, es recomendable para aquellas que suelen tener en su período menstrual molestias severas, tomar un analgésico asociado a un antiespamódico una hora antes del estudio”.

¿Cómo se realiza la Histerosalpingografía Virtual por TC?

Según Patricia Carrascosa, para iniciar con el procedimiento, es necesario que la paciente se encuentre acostada en posición ginecológica, donde se esteriliza la región vaginal y perineal. Gracias al uso de elementos descartables y de plástico a la paciente no se le realiza ningún tipo de lesión en la zona tratada, pues se introduce una cánula en el orificio cervical, la cual está conectada a una bomba de inyección que permite que se instile una dilución de contraste iodado que se distiende en la cavidad uterina, facilitando así una correcta evaluación.

El uso de las imágenes volumétricas permite la generación de modelos tridimensionales y la creación de imágenes endoluminales del canal cervical y la cavidad uterina, así como de las trompas cuando se encuentran dilatadas.

“En realidad, la adquisición de las imágenes se obtiene en tres segundos y el estudio completo se realiza en 15 minutos. Desde luego, terminado el estudio, la paciente se retira y puede hacer su vida con total normalidad, únicamente debe evitar mantener relaciones sexuales por 48 horas”.

¿Es posible realizarnos una Histerosalpingografía Virtual por TC en el Perú?

Actualmente, esta tecnología de vanguardia ya está disponible en nuestro país, específicamente, en la Clínica Internacional. Por su parte, la doctora Liana Falcón, directora del Centro de Diagnóstico por Imágenes de esta institución de salud, precisó que, es fundamental que sea realizada por un radiólogo especializado en tomografía multicorte, además de contar con una formación en este método, ya que es esencial que el especialista esté entrenado para poder leer estos estudios, pues si bien la máquina brinda excelentes imágenes, no da un informe médico como tal.

"El saber cuál es la causa de la infertilidad va a permitir que los especialistas tomen las mejores decisiones terapéuticas"

“Junto a un equipo de la Clínica Internacional fuimos al centro Diagnóstico Maipú-DASA en Argentina a finales del 2019 para prepararnos en este método, aunque realizamos algunos estudios a nuestro retorno, con la pandemia tuvimos que paralizarlos; no obstante, esta nueva tecnología está disponible para todas aquellas pacientes que la requieran. Sin duda, el saber cuál es la causa de la infertilidad va a permitir que los especialistas tomen las mejores decisiones terapéuticas con respecto a la medicina reproductiva asistida y al contar con una información precisa y certera, se acortan los tiempos y la ansiedad, pues verdaderamente, tener un tratamiento de fertilidad es muy desgastante y lo que quiere toda paciente y médico es tener cuanto antes un diagnóstico para poder actuar”, manifestó Falcón.

