Los tumores cerebrales son una enfermedad más frecuente de lo que uno puede pensar, pues de acuerdo con American Society Of Clinical Oncology (ASCO), estos constituyen el 2% de todos los cánceres en los adultos, con una incidencia similar al cáncer de piel y de vejiga urinaria, mientras que, se registra un 15% de casos en niños, motivo por el cual, es considerado como el segundo tipo de cáncer más común en la población pediátrica después de la leucemia. Además, a nivel mundial, se estima que 308,102 personas fueron diagnosticadas con un tumor en el sistema nervioso central (SNC)- el cerebro y la médula espinal- en el 2020, por lo que los encefálicos o cerebrales representan entre el 85% y el 90% de todas las lesiones en dicha área del organismo.

Aunque el panorama pueda ser un tanto desalentador, como señaló la doctora Pamela García-Corrochano, neurocirujana de la Clínica Ricardo Palma, a Bienestar de El Comercio, gracias a los nuevos avances en cuanto a diagnóstico y tratamiento, el pronóstico de vida, desde un punto de vista quirúrgico es bastante bueno. “La cirugía no es como hace 40 años, ya que cuando una persona era diagnosticada con un tumor cerebral, prácticamente estaba condenado a la muerte; sin embargo, actualmente existe un éxito quirúrgico del 95%, con complicaciones del 5%, las cuales dependen, en gran medida, del tipo de tumor que se va a tratar”.

¿Cuáles son los principales tipos de tumores cerebrales?

En primer lugar, como refirió la neurocirujana, un tumor cerebral – benigno o maligno- es una masa de células que se forma en diversas partes del encéfalo, como el cerebro anterior, medio o posterior y, también puede desarrollarse en las membranas que recubren su superficie (meninges), en los nervios, la glándula pituitaria, la glándula pineal u otras áreas cercanas.

Básicamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó una clasificación de los mismos, pues según un artículo publicado en la Revista Médica Clínica Las Condes, están divididos en dos grandes grupos: las lesiones primarias, las cuales se originan de células que pertenecen al sistema nervioso central, que involucra el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos, a diferencia de los tumores secundarias, que surgen en otros sitios del cuerpo- los más comunes son: pulmón y mama- y se implantan como metástasis en el cerebro.

Los tumores cerebrales son crecimientos anormales de células que se pueden desarrollar en diferentes partes del cerebro, así como en otras áreas cercanas.

¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de tumores cerebrales?

Con respecto a los tumores primarios, los factores de riesgo más comunes suelen ser la sobreexposición a las radiaciones ionizantes, es decir, aquellas personas que se han sometido a tratamientos de radioterapia o radiografías con mucha frecuencia. Por ejemplo, uno de los tumores más comunes por esta causa, es el Schwannoma, el cual nace en el nervio craneal, destacó García-Corrochano.

“Otro factor son las alteraciones genéticas que pueden ser heredadas de padres a hijos, pues existe una predisposición a formar tumores en el SNC. No obstante, estas lesiones también pueden surgir de novo, en otras palabras, cuando no hay una causa que explique su aparición, ya que puede ser por algún tipo de alteración en el funcionamiento de la inmunidad o en los genes de cada persona, que no necesariamente son heredados”.

¿Cuáles son los síntomas más comunes asociados a los tumores cerebrales?

Probablemente, el síntoma más común sea los dolores de cabeza o cefalea, que vienen acompañados de nauseas, alteraciones visuales y olfatorias, debilidad de una extremidad, convulsiones, disminución de la audición, tinnitus, entre otros. Como precisó la especialista, estos pueden diferir según su ubicación y el tipo de tumor, por ejemplo, cuando existe una pérdida del balance de la marcha o dificultades en la coordinación de los movimientos, la lesión puede estar localizada en la parte inferior del encéfalo, que es en realidad el cerebelo. Asimismo, hay otros tumores que pueden originarse en la parte superior, causando así alteraciones en el habla, la memoria, debilidad de una extremidad, convulsiones, etc.

“Ciertamente, al sospechar de la localización y de la posible etiología, dependiendo de la edad y los factores de riesgo a los que estuvo expuesto un individuo, podemos ir identificando el tipo de tumor. En el caso de que se presente en la médula espinal y de acuerdo al nivel de la localización, el paciente puede tener paraparesia o cuadriparesia, lo que nos demuestra que, está ubicado en la zona cervical y dorsal, respectivamente”.

Existen varios tipos de tumores cerebrales, y su clasificación se basa principalmente en el tipo de células del cerebro o las estructuras cercanas a las que se asemejan.

¿Cuáles son los métodos para diagnosticar los tumores cerebrales?

Desde el año 1980, en el Perú, se viene empleando la resonancia magnética de cerebro, columna y médula espinal, la cual permite una aproximación diagnóstica de un 95%, gracias a que brinda imágenes muy claras y típicas de las lesiones. Igualmente, se emplea la tomografía, así como el PETSCAN que es la combinación de Tomografía por Emisión de Positrones (PET) con la Tomografía Computarizada (CT), que ayuda a ver el metabolismo del tumor, es decir, si es alto (maligno) o bajo (benigno), e incluso si es producto de otras causas, como abscesos cerebrales, en especial, los tuberculomas, que son tumores que se generan a partir de una tuberculosis y se localizan en cualquier zona del cerebro, expresó la profesional de salud.

¿Cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para los pacientes con tumores cerebrales?

“La neurocirugía oncológica ha evolucionado muchísimo en los últimos años, por lo que la estrategia para manejar estos tumores, principalmente, es la resección quirúrgica, la cual consiste en la eliminación y retirada del tejido tumoral y, gracias a la tecnología, los especialistas podemos resecar una lesión de forma más segura y sin hacerle daño al paciente”.

Adicionalmente, la médica de la Clínica Ricardo Palma sostuvo que, se puede realizar una radiocirugía, que es una radiación muy precisa que permite tratar los tumores que no pudieron ser resecados o removidos en tu totalidad, por ejemplo, eso sucede mucho con los tumores benignos, como el meningioma o el Schwannoma, puesto que al estar localizados en zonas que no se puede operar por completo, pues causaría un daño en la persona, esta tecnología se utilizada para tratar un volumen pequeño de la lesión que ha quedado tras la resección. Por otro lado, en el caso de los tumores malignos, generalmente, seguido de la cirugía, se recurre a la radioterapia externa fraccionada y la quimioterapia.

“Desde luego, para garantizar un mejor manejo de los tumores cerebrales, es fundamental contar con un equipo multidisciplinario que tenga alto conocimiento y comprensión de cómo son estas lesiones, sean benignas o malignas. Por esta razón, es clave trabajar de la mano con radiólogos oncólogos, oncólogos clínicos, neurólogos y rehabilitadores físicos”.

La metodología diagnóstica más empleada para identificar tumores cerebrales es la resonancia magnética, mientras que, el tratamiento por excelencia para abordar los diferentes tipos de lesiones encefálicas es la resección quirúrgica.

¿Qué avances se han realizado en los últimos años en el tratamiento de tumores cerebrales?

Dentro del campo quirúrgico, los últimos avances y alcances son la cirugía con pacientes despiertos, la cual es una técnica que disminuye la probabilidad de secuelas, pues mediante el mapeo del cerebro, en pleno funcionamiento, permite identificar – y en la mayoría de casos, preservar- las áreas funcionales primarias importantes (lenguaje, movimiento, visión, etc.) y las fibras cerebrales. También la neuronavegación que proporciona una correcta y adecuada locación de los tumores cerebrales en tiempo real y en forma continua dentro del cerebro, ayuda en la óptima y más completa resección de los mismo, así como permite planificar incisiones o craneotomías más pequeñas, accesibles y más precisas, detalló.

“Otra metodología que podemos emplear, es la fluorescencia intraoperatoria, que nos permite diferenciar con mayor claridad el tejido sano del tejido afectado por un tumor cerebral, a través de una sustancia que se coloca en la vena y produce una luz en la zona, facilitando que la resección sea más segura, ya que muchas veces las lesiones pueden ser semejantes al cerebro. De igual manera, la aspiración ultrasónica, es una de las técnicas más modernas de la radiación, la cual consiste en un dispositivo que succiona de forma selectiva el tejido tumoral utilizando una energía ultrasónica focalizada de gran intensidad”.

Por su parte, Mark Malkin, neurooncólogo de Cleveland Clinic, añadió que, se están desarrollando nuevos tratamientos más personalizados, con la finalidad de identificar las mutaciones causantes del crecimiento de los tumores, de modo que puedan crear medicamentos que estén dirigidos a tratar estas alteraciones. Igualmente, se están realizando ensayos clínicos para una vacuna contra el glioblastoma, cuyos resultados iniciales de fase 2 son bastante prometedores. “La vacuna ataca e inactiva una proteína llamada survivina, que se encuentra en la superficie del 80% de las células de glioblastoma y que es necesaria para que estas se multipliquen”.

Actualmente, existen múltiples alternativas de tratamiento y, si bien los tumores cerebrales pueden tener diferentes grados de agresividad y comportamiento, es importante que el médico brinde las opciones más adecuadas según las características de cada paciente.

¿Existen medidas preventivas que se pueden considerar para reducir el riesgo de desarrollar tumores cerebrales?

Según la doctora Pamela García-Corrochano, en primera instancia, sería evitar la exposición a las radiaciones ionizantes, además de realizar un control con un especialista una vez detectado algún síntoma, con el fin de brindar un diagnóstico precoz y poder tratar a la persona de manera pronta. Es sumamente importante, acudir a un médico calificado que pueda proponer alternativas de tratamiento de acuerdo a las características de cada paciente.

“Es crucial que dejemos atrás este paradigma de que cuando el paciente presenta una metástasis en el cerebro, ya no hay nada que hacer. En efecto, eso ya quedó en el pasado, pues afortunadamente se han logrado desarrollar y se siguen estudiando en el campo oncológico muchas terapias que son bastante eficientes, incluso para personas en estadios avanzados, en donde su esperanza de vida es superior a la que antes se proyectaba. Lamentablemente, hay profesionales que afirman que la única alternativa es brindarle calidad de vida a la persona; sin embargo, creo que, desde una perspectiva médica, siempre hay algo más que podemos hacer, lógicamente, cada paciente es único, pero sí existen diversas opciones de tratamiento para poder ayudarlos”.

