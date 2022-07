Los animales no solo ayudan a aliviar el estrés -clave para mantener una salud óptima-, ellos también pueden ayudarte a ponerte en forma. ¿Cómo? Echa un vistazo a las actividades que Fitbit te recomienda hacer junto a tu mascota.

Sal a caminar (o a correr)

Si deseas que tu corazón lata con fuerza, una de las maneras más rápidas es salir a caminar. Y uno de los mejores incentivos para caminar con regularidad es tener un perro. Según un resumen de un estudio reciente en The New York Times, los dueños de perros pasan alrededor de 300 minutos a la semana caminando, alrededor de 200 minutos más que sus similares, que no tienen cachorros.

Intenta llevarlo a dar un paseo de al menos 30 minutos cada día, pero, según el tamaño y su nivel de energía, no dudes en caminar más tiempo o llevar a tu cachorro a dar varios paseos al día.

Acude a una clase de entrenamiento centrada en mascotas

Los gimnasios que aceptan mascotas ya son más frecuentes y es una tendencia que va en aumento. Muchos de ellos incluso ofrecen clases de ejercicios que hacen que tu mascota se divierta (el yoga para perros, o DOGA, es una oferta particularmente popular). Investiga para ver qué opciones de acondicionamiento físico para mascotas se encuentran disponibles en tu área.

Lleva a tu mascota a dar un paseo en bicicleta

El ciclismo es una gran actividad para hacer latir tu corazón, y también es una actividad ideal para hacer con tu mascota. Ya sea que tengas un perro o un gato que aprecie el aire libre, hay una manera de incorporarlos en tu paseo en bicicleta.

Si tienes un perro más grande y activo, puedes usar una correa de bicicleta y permitir que corra a tu lado mientras anda en bicicleta. Si tienes un perro o gato más pequeño, puedes agregar una canasta a tu bicicleta y hacer que viajen adelante contigo.

Jugar con tu mascota

Cuando juegues con tu mascota, opta por actividades que te pongan en movimiento y aceleren tu ritmo cardíaco. Si tienes un perro, llévalo al patio trasero o a un parque local y juega a perseguirlo. No solo ayudará a tu perro a quemar energía, sino que, si corres a toda velocidad, empezarás a sudar en poco tiempo.

Los gimnasios que aceptan mascotas, que te permiten llevar a tu amigo de cuatro patas para hacer ejercicio, ya son más frecuentes y es una tendencia que va en aumento. (Foto: Dofusión)

Otras actividades emocionantes para hacer con tu mascota

¿Necesitas más ideas para entrenamientos aptos para mascotas? Aquí hay algunas actividades adicionales que puede hacer con tu mascota:

Senderismo

Patinar

Kayak (siempre y cuando tu mascota sepa nadar y lleve chaleco salvavidas)

Piragüismo (siempre y cuando tu mascota sepa nadar y lleve chaleco salvavidas)

Esquiar

Habla con tu veterinario

Es recomendable hablar con tu veterinario antes de iniciar a tu mascota en cualquier régimen de ejercicio físico. ¡Ten en cuenta el bienestar de su mascota antes, durante y después de participar en cualquiera de las actividades anteriores.