Julio García, uno de los abogados de Alianza Lima ante el Tribunal Arbitral del Deporte, nos declaró en exclusiva para explicar los efectos inmediatos de esta resolución del TAS que devuelve a los íntimos a la Liga 1. Aún con el desgaste de una trasnoche a la espera de este fallo, García es claro en afirmar que Alianza Lima es un club de Primera División. Que se podrá coordinar cuándo juega, cuándo se reprograman los encuentros y qué hacer con el único partido jugado por Carlos Stein este año ante Alianza Atlético de Sullana. Pero que Alianza Lima tendrá que participar en la Liga 1 este 2021, bajo cualquier tipo de condición.

-¿Es posible que la Federación Peruana de Fútbol postergue la participación de Alianza Lima en la Liga 1 hasta el 2022?

No, de ninguna manera. No hay ninguna interpretación extra al fallo, lo que dice el TAS es muy claro. Se le quita puntos a Carlos Stein del torneo 2020. Entonces Stein no debería jugar el torneo.

-¿Qué es lo que le toca decidir a la Federación Peruana de Fútbol?

Lo que toca es una ejecución inmediata, es decir toca que Alianza Lima vuelva de manera inmediata a Primera División. Alianza Lima nunca bajó y ahora ocupa el puesto 17 del 2020. El pedido de Alianza es muy claro, pide la reducción de puntos en el torneo 2020. No es “reducción de puntos para cuando la FPF lo determine”. Por eso no se podría repetir lo que pasó con Gálvez y Ancash, que se postergué el regreso de Gálvez un año. En absoluto, con Alianza no puede pasar eso. Sería incumplir la resolución del TAS.

Comunicado de Prensa oficial del TAS.

-¿Es posible que Carlos Stein y Alianza participen en la Liga 1 y que ninguno de los dos baje?

La Federación puede adecuar su decisión a, por ejemplo, decidir que el torneo se juegue con 19 equipos, eso está en su facultades. Sin embargo, lo que ellos no pueden cambiar es que Alianza Lima esté en Primera División.

-¿La Liga 1 ya se comunicó con la directiva de Alianza Lima?

Todavía no nos hemos reunido con la Liga 1. Aunque eso ya es tarea de la administración del club. Mi trabajo como abogado de Alianza Lima en el TAS ha terminado. Ya depende del club saber si tenemos alguna participación en las próximas coordinaciones.

-¿Lo más viable es que Alianza Lima tome el fixture de Carlos Stein?

Esa ya es una coordinación que debe hacer la Federación Peruana de Fútbol con Alianza Lima. Pero esa salida sería una de las más razonables. Yo no sé si Alianza esté en condiciones de jugar este sábado con Municipal (que era el próximo rival de Carlos Stein).

-¿El TAS le da facultades a la Liga y a Alianza Lima para que coordinen el camino de su retorno a Primera?

Todo lo que venga se puede acordar y conversar depende de Alianza Lima y la Federación Peruana de Fútbol. La FPF está obligada a cumplir con la Resolución del TAS, eso sí es lo primero.

LEE TAMBIÉN: Los argumentos que dio Alianza Lima ante el TAS para volver a la Liga 1

Posición de Alianza Lima ante el TAS. (Parte I).

Posición de Alianza Lima ante el TAS. (Parte II).

Posición de Alianza Lima ante el TAS. (Parte III).

-¿Alianza Lima pedirá indemnización económica?

Nunca pedimos indemnización. Lo que hemos pedido primero es argumentar el error legal desde la Federación Peruana de Fútbol. Lo de la reposición económica es un tema aparte.

-¿Hay otra instancia de apelación para la Federación Peruana de Fútbol o Carlos Stein?

Ninguna. El Tribunal Federal Suizo admite otro tipo de casos, de este tipo de ninguna manera.

