Por la señal de TNT Sports, sigue la transmisión del partido de Boca Juniors vs. River Plate por una nueva edición del Superclásico de Argentina. El encuentro se llevará a cabo desde La Bombonera de Buenos Aires por la fecha 7 de la Copa de la Liga. En este certamen, los dirigidos por Almirón no se encuentran en el mejor momento, en los seis partidos disputados solo ha podido ganar en dos oportunidades. Por su lado, los de Demichelis, se encuentran en la cuarta posición de la Zona A y con un mejor presente. Recordemos que los ‘Millonarios’ llegarán a este duelo con más días de descanso, ya que Boca disputó el pasado jueves la semifinal de ida ante Palmeiras. No te pierdas ningún detalle y conéctate a la web de El Comercio a partir de las 12:00 horas de Perú y 14:00 de Argentina.

VIDEO RECOMENDADO Boca Juniors vs. River Plate juegan este domingo 1 de octubre en La Bombonera.