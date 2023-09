Una nueva edición del Superclásico argentino se vivirá este domingo 01 de octubre del 2023. El estadio La Bombonera será sede del Boca Juniors vs. River Plate desde las 2:00 p.m. (hora argentina). Este es un duelo histórico que pondrá en vilo a todo el continente. El último antecedente que se registra fue el pasado 7 de mayo, en donde el conjunto de Martín Demichelis salió victorioso tras el agónico gol de penal de Miguel Borja. Además, los Millonarios no ganan en el campo de Boca desde el 2018. Las señales que están encargadas de transmitir el duelo son TNT Sports, ESPN Premium y Star Plus.

FORMACIONES DE BOCA VS. RIVER

Boca Juniors: Sergio Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Ezequiel Fernández, Jorman Campuzano, Cristian Medina; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Lucas Janson.

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Miguel Borja.